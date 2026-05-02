حصل "مصراوي" على تفاصيل الحالة الصحية للمصابين في حادث انهيار جزئي بسقف إحدى غرف الدور الثالث داخل عقار قديم بشارع المنزلاوي في منطقة محرم بك وسط الإسكندرية، والذي أسفر عن إصابة 11 شخصًا.

سقوط جزئي يسفر عن 11 مصابًا

أصيب 11 شخصًا، اليوم الجمعة، إثر انهيار جزئي بسقف غرفة داخل العقار، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، وتم نقل 10 مصابين إلى مستشفى الميري الجامعي، بينما تلقى مصاب واحد الإسعافات الأولية بموقع الحادث.

قائمة المصابين والتشخيص الطبي

وتشمل قائمة المصابين الذين استقبلهم المستشفى الميري كلاً من: دعاء محمد أحمد (43 عامًا) وتعاني من كسر مضاعف في الساق اليمنى، والطفلة جود حسن محمد (8 سنوات) وتعاني من اشتباه كسر في الساق اليمنى، ومحمد جمال أحمد (13 عامًا) المصاب بجرح مفتوح في البطن (15 سم) وسحجات وكدمات، وعبير محمد علي (47 عامًا) المصابة بسحجات وكدمات بعموم الجسم، وجمال محمد أحمد (49 عامًا) الذي يعاني من اشتباه كسر في القدم اليمنى.

كما ضمت قائمة المصابين كلاً من: إيمان محمد أحمد (47 عامًا) المصابة بسحجات في عموم الجسم، وضحى رضا محمود (25 عامًا) المصابة بجرح قطعي في الجبهة، ومريم رضا محمود (14 عامًا) المصابة بجرح قطعي في الذراع الأيمن وسحجات، وسما حسن محمد (14 عامًا) المصابة بسحجات وكدمات بعموم الجسم، وإنصاف قباري حسن (73 عامًا) التي تعاني من كسر في القدم اليسرى، وجميع الحالات تخضع للمتابعة الطبية المستمرة.

متابعة طبية مستمرة للمصابين

وأكدت المصادر الطبية أن جميع المصابين يخضعون للرعاية والمتابعة داخل المستشفى، وسط استقرار نسبي في عدد من الحالات، مع استمرار تقديم الإسعافات اللازمة.

إخلاء العقار والتحقيق في الواقعة

وتابع محافظ الإسكندرية تداعيات الحادث، موجّهًا بإخلاء العقار بالكامل وفرض كردون أمني حوله، مع مراجعة السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

وكشفت المعاينة أن العقار صادر له قرار ترميم منذ عام 2012 ولم يتم تنفيذه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.