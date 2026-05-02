توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة على أغلب الأنحاء والعظمى على القاهرة الكبرى ٣٤ درجة مئوية بينما جنوب الصعيد ٤٠ درجة مئوية.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من (السلوم - مطروح - سيوة)، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناه وخليج السويس قد تمتد مساءً بنسبة حدوث ٣٠٪؜ إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، قد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من ١٠٠٠ متر على مناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر.

كما تصل سرعة هبات الرياح هناك من (٦٠ إلى ٧٠) كم /س.