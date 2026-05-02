أعلن حزب الله اللبناني، في بيان فجر السبت، عن تفاصيل عملياته العسكرية ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان يوم الجمعة.

أفاد حزب الله، أنه نفذ 9 عمليات دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق وقف إطلاق النار والاعتداء على المدنيين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان.

وفي ما يلي تفاصيل العمليات التي نفذها يوم الجمعة 1 مايو 2026:

- العملية الأولى على الساعة 09:30:

استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط مجمّع موسى عباس في مدينة بنت جبيل بالقذائف المدفعية.

- العملية الثانية على الساعة 09:30:

استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي في محيط مدرسة بلدة حولا بالقذائف المدفعية.

- العملية الثالثة على الساعة 10:45:

استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة.

- العملية الرابعة على الساعة 13:00:

استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في محيط مجمّع موسى عباس في مدينة بنت جبيل وقرب مدرسة بلدة حولا بالقذائف المدفعية.

العملية الخامسة على الساعة 13:15:

استهداف آلية عسكرية في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة.

- العملية السادسة على الساعة 13:25:

استهداف آلية هامر في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة.

- العملية السابعة على الساعة 14:00:

استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة عدشيت القصير بالأسلحة المناسبة.

- العملية الثامنة على الساعة 14:42:

استهداف دبابة ميركافا في بلدة رشاف بمحلقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة.

- العملية التاسعة على الساعة 15:50:

استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بسرب من المسيرات الانقضاضية وتحقيق إصابات مؤكدة، ما استدعى حضور قوة لإجلائها تحت غطاء دخاني كثيف.

وشدد حزب الله في بيانه على أن المقاومة الإسلامية معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، مؤكدا أن هذا أقل واجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولة وشعبا ومقاومة.

وفي 17 أبريل 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة في لبنان بين إسرائيل وحزب الله لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، قبل أن يعلن عن تمديدها لثلاثة أسابيع إضافية، إلا أن إسرائيل تواصل هجماتها على لبنان ضمن خروقات الهدنة.

ودخل لبنان في حالة شلل سياسي حاد بسبب الصدام بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مما أدى إلى انهيار التنسيق بين بعبدا وعين التينة، وعجز الدولة عن بلورة موقف تفاوضي موحد.

وفي الوقت الذي يميل فيه عون وسلام إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل لتجنب التصعيد، يتمسك بري وحزب الله بربط أي مفاوضات بوقف إطلاق نار مسبق وانسحاب إسرائيلي كامل، مما يعكس انقساما عميقا يعطل القرار الوطني في مواجهة أخطر التحديات، وفقا لروسيا اليوم.