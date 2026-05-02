قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة، إنه من الضروري إعادة النظر في قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، والتي استمرت لفترة طويلة، بنهاية هذا العام.

تقوم قوة "اليونيفيل"، التي تأسست عام 1978، بدوريات على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.

وفي العام الماضي، وافق مجلس الأمن بالإجماع على بدء سحب البعثة بنهاية 2026.

وقال المبعوث فو كونج، إن الصين، التي تولت رئاسة مجلس الأمن لشهر مايو، قلقة بشأن الوضع في لبنان.

وأضاف أنه لا يوجد وقف حقيقي لإطلاق النار، لكن قصفا على نحو أقل، مضيفا أنه يقع على عاتق إسرائيل وقف هذا القصف على لبنان.

واستشهد أكثر من 2500 شخص في غارات إسرائيلية على مختلف أنحاء لبنان منذ الثاني من مارس، حين شنت جماعة حزب الله هجوماً على إسرائيل دعماً لإيران، ما أدى إلى شنّ إسرائيل حملة برية وجوية أسفرت عن دمار واسع النطاق في جنوب لبنان.

ورداً على سؤال حول تفويض "اليونيفيل"، قال الدبلوماسي الصيني: "نعتقد أنه ينبغي إعادة النظر في قرار سحب اليونيفيل".

وأضاف فو أنه تحدث مؤخرا حول هذه المسألة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال إن الأمانة العامة للأمم المتحدة تدرس إجراء مراجعة وستطرح خيارات في يونيو المقبل لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى جولة من الصراع الدامي بين حزب الله وإسرائيل عام 2006.

وأضاف أعتقد أن رأي الأغلبية الساحقة في مجلس الأمن هو أن هذا ليس الوقت المناسب لإعادة تشكيل قوة اليونيفيل.

كان رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، جان بيير لاكروا، قد صرّح الشهر الماضي بأن شكلاً من أشكال الوجود الأممي قد يستمر بعد انتهاء تفويض "اليونيفيل"، وفقا للعربية.