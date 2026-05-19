خيمت حالة من الحزن والأسى على أهالي مركز ومدينة أبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، عقب حادث إطلاق نار عشوائي استهدف المارة بشارع السنترال، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وخلال جولة ميدانية لموقع "مصراوي، رُصد تجمع الأهالي في الشوارع لتبادل التعازي وتداول تفاصيل الواقعة، بينما بدأت حركة السير تعود تدريجيًا إلى طبيعتها، وسط حالة من الهدوء الحذر عقب التدخل الأمني السريع.

بداية الواقعة من رواية شاهد عيان

قال "عم محمد، أحد أهالي منطقة المسحة بأبنوب، إن الحادث وقع أمس الإثنين عقب صلاة العصر مباشرة، مشيرًا إلى أن الجاني، ويدعى "عاطف"، كان يتحرك مسرعًا ممسكًا بندقية يخرجها من نافذة السيارة، ويطلق النار بشكل عشوائي على كل من يقابله دون استهداف شخص بعينه.

عشوائية الاستهداف وسقوط الضحايا

وأضاف الشاهد، مستعرضًا إحدى الوقائع، أن أحد الضحايا ويدعى يوسف مكرم حسن، كان يصلي ويجلس بهدوء، قبل أن يطلق عليه الجاني عيارًا ناريًا في رقبته دون سبب، ما يؤكد الطبيعة العشوائية للحادث.



وأشار إلى أن الجاني لم يكن ينتظر شخصًا محددًا، بل كان يطلق النار على أي شخص يقع في طريقه.

تفاصيل تحركات الجاني أثناء الجريمة

وأوضح "عم محمد" أن المتهم تحرك لاحقًا سيرًا على الأقدام، وكان يحمل حقيبة تحتوي على خزائن ذخيرة، حيث كان يطلق الرصاص ويعيد التلقيم بشكل متكرر باستخدام سلاح آلي سريع الطلقات، وسط غياب أي وسيلة لرده أو إيقافه من قبل الأهالي.

توثيق آثار الجريمة في المكان

وأشار الشاهد إلى أن آثار الحادث ما زالت واضحة في موقع الواقعة بمنطقة "المسحة"، حيث تظهر بقع دماء صلبة على الأرض وبجوار الجدران والأشجار، إلى جانب اختراق طلقات نارية لسيارة ميكروباص متوقفة، وثقب في مبرد مياه معدني عام.

كما لفت إلى إصابة أحد المواطنين برصاصة في الرقبة أثناء فتح ورشته وقت الحادث.

حالة من الذعر والتساؤلات

ووصف الأهالي حالة الذعر الشديد التي سيطرت على المنطقة خلال الحادث، متسائلين عن دوافع الجاني لإطلاق النار على المواطنين دون تمييز، واصفين إياه بأنه كان في حالة عدوانية شديدة.

إشادة بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية

وأشاد عم محمد بسرعة استجابة قوات الأمن، مؤكدًا أن التدخل السريع حال دون تفاقم الكارثة، خاصة مع احتمال تحرك الجاني إلى طرق رئيسية أخرى.

وقال إن تحرك الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، أسهم في احتواء الموقف خلال وقت قياسي.

حجم الذخيرة المستخدمة

وكشف الشاهد عن حجم الذخيرة المستخدمة خلال الواقعة، مشيرًا إلى أن الجاني ظل يطلق النار لمسافة تقدر بنحو 15 كيلومترًا، ما يعكس كثافة إطلاق الأعيرة، لافتًا إلى أن قيمة الذخيرة المستخدمة قد تصل إلى نحو نصف مليون جنيه.

وأشار إلى أن منطقة المسحة شهدت سقوط أحد القتلى و5 مصابين، ضمن حصيلة الحادث الأكبر الذي ألحق خسائر بشرية جسيمة، في واحدة من أكثر الوقائع عنفًا التي شهدتها المدينة.