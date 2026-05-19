حددت محكمة جنايات الإسكندرية جلسة 25 مايو الجاري لنظر محاكمة "ر.ع.ع" (50 عامًا)، - متهم جديد - عامل بمدرسة دولية شهيرة، بتهمة التعدي على تلاميذ بالمدرسة.

وكانت قررت جهات التحقيق بالإسكندرية إحالة متهم جديد من العاملين بمدرسة دولية شهيرة إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات، وذلك على خلفية البلاغات المقدمة من أولياء أمور 3 تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال (KG2)، يتهمونه فيها بهتك عرض أبنائهم، وذلك بعدما أثبتت التحقيقات صحة الوقائع واعتراف المتهم بارتكاب الجريمة.

وكانت طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة والتي أفادت بصحتها، كما ورد بتقرير الطب الشرعي إمكانية حدوث الواقعة على النحو المشار إليه.

امتداد لواقعة المتهم الأول

تعد هذه الواقعة امتدادًا للقضية التي تورط فيها المتهم الرئيسي الأول (عامل الخدمات - الجنايني)، والذي سبق وأن صدر ضده حكمًا بالإعدام شنقًا من محكمة جنايات الإسكندرية.

يواجه المتهمين تهم جناية هتك العرض المقترنة بالخطف عن طريق التحايل، وهي الجرائم التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية وشهدت بلاغات متعددة من أسر الضحايا.

موقف المتهم الأول وجلسات استئناف حكم الإعدام

يأتي ظهور المتهم الثاني والضحايا الجدد بالتزامن مع نظر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية جلسات استئناف المتهم الرئيسي الأول في وقائع مشابهة شملت الاعتداء على 5 أطفال بذات المدرسة.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في 1 فبراير الماضي بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا بحق المتهم الأول، بعد إدانته بتهم الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك عرض أطفال لم يتجاوزوا الخامسة من عمرهم.

تأجيل محاكمة المتهم الأول لظروفه الصحية

قررت المحكمة تأجيل جلسة الاستئناف للمهم الأول إلى 23 مايو الجاري، لتعذر حضوره الجلسة السابقة بسبب وعكة صحية استدعت حجزه داخل مستشفى السجن.

وتعود وقائع القضية الأولى لعام 2025، حين استدرج عامل خدمات 5 أطفال إلى غرفة جانبية بالمدرسة لارتكاب أفعالاً مثلت انتهاكًا جسيمًا لسلامتهم الجسدية، وهو ما انتهى بصدور حكمًا بالإعدام ضده وفقًا لقوانين العقوبات والطفل.