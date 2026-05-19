أعلن قطاع كهرباء الوادي الجديد، عن تنفيذ برنامج تخفيف الأحمال بمركز ومدينة الفرافرة، اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، بسبب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة وتأثيره على كفاءة تشغيل وحدات التوليد بمحطة كهرباء الفرافرة.

برنامج لتخفيف الأحمال بالفرافرة

وقال المهندس ياسر عمر وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح لمصراوي، إن ارتفاع درجات الحرارة في الفرافرة وقراها يؤثر سلبًا على كفاءة تشغيل وحدات التوليد، ما يستلزم تخفيف الأحمال على بعض المحولات، لضمان استمرار عمل الوحدات بكفاءة وعدم التأثير على منظومة التشغيل.

مواعيد فصل التيار

وأوضح ياسر، أن برنامج تخفيف الأحمال يبدأ بفصل محولات على مغذي قرى الكفاح من الساعة الخامسة عصرًا حتى السابعة مساءً، ويشمل محولات أبو الهول وعثمان بن عفان.

وأضاف أن المرحلة الثانية تشمل فصل محولات بقرى الكفاح من الساعة السابعة مساءً حتى التاسعة مساءً، وتشمل محولات الخريجين والرواد.

المرحلة الثالثة

وتتضمن المرحلة الثالثة من برنامج تخفيف الأحمال فصل محولات على قرى الكفاح من الساعة التاسعة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً، وتشمل محولات المنطقة الصناعية والتقسيم الجديد والأمل، لحين استقرار الأوضاع.

وأشار رئيس قطاع كهرباء الوادي الجديد، إلى أن الإجراءات مؤقتة، وتستهدف الحفاظ على كفاءة التشغيل في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمدينة الفرافرة، مع استمرار التغذية الكهربائية لجميع القرى عقب انتهاء البرنامج المعلن.

الكهرباء وموجات الحرارة

ترتبط موجات الحرارة عادة بزيادة الطلب على الكهرباء، خصوصًا مع ارتفاع استخدام أجهزة التبريد في فصل الصيف.

وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة في مصر خلال العقدين الماضيين ساهم في زيادة الطلب على الطاقة لأغراض التبريد صيفًا، كما سجلت الشبكة القومية في مصر أحمالًا مرتفعة خلال موجات حرارة سابقة يوليو 2025.