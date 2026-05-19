قرط ذهبي أنهى حياتها.. تفاصيل مقتل الطفلة "كيان" على يد جارها بأسيوط

كتب : محمود عجمي

09:00 ص 19/05/2026

الطفلة ''كيان''

خيم الحزن والصدمة على قرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، عقب الكشف عن تفاصيل مقتل الطفلة "كيان أ"، في جريمة مأساوية تجردت من الإنسانية.

وبدأت الواقعة عندما خرجت الطفلة كعادتها للهو بالقرب من منزل أسرتها، قبل أن تختفي فجأة في ظروف غامضة، ما دفع أسرتها وأهالي القرية إلى البحث عنها في الشوارع والمناطق الزراعية لساعات طويلة.

بلاغ أمني وتحركات عاجلة

ومع استمرار اختفاء الطفلة، حررت الأسرة محضرًا رسميًا بتغيبها، لتبدأ الأجهزة الأمنية تحركاتها لكشف ملابسات الواقعة.

وبعد أيام من البحث، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفلة داخل إحدى الترع القريبة من القرية.

انتشال الجثمان ونقله للمشرحة

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن مدعومة بفرق الإنقاذ النهري والمباحث الجنائية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثمان، ليتبين أنه يعود للطفلة المتغيبة "كيان".

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحريات مكثفة تكشف الجاني

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث، حيث أسفرت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة عن تحديد هوية المتهم، ليتبين أنه أحد جيران أسرة الطفلة.

وكشفت التحريات أن المتهم، وهو شاب متزوج في الثلاثينيات من عمره، استغل معرفة الطفلة به وثقتها فيه، واستدرجها بعيدًا عن أعين الأهالي بهدف سرقة قرطها الذهبي.

تفاصيل الجريمة المأساوية

وبحسب التحريات، حاول المتهم نزع القرط الذهبي بالقوة، وعندما بدأت الطفلة في الصراخ ومقاومته، اعتدى عليها حتى فارقت الحياة، ثم ألقى جثمانها داخل الترعة في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

القبض على المتهم واعترافه

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن تفاصيل الجريمة.

وتم تحرير المحضر اللازم، فيما باشرت جهات التحقيق التحقيقات القانونية تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحاكمة.

20 صورة من مران سيراميكا استعدادًا لمواجهة الزمالك في مرحلة الحسم بالدوري
حفل زفاف حفيدة شعبان عبد الرحيم وكروان مشاكل (صور وفيديو)
10 نصائح ودليل كامل لشراء وذبح وفحص أضحية عيد الأضحى
4 أعراض قد تكشف إصابتك بالتهاب الأعصاب
"سلاح ذو حدين".. متى تصبح الفيتامينات خطرا على الصحة؟
