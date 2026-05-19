أمرت النيابة العامة بالمنيا، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهمة بقتل طفلة قرية السحالة بمركز أبو قرقاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب ضبطها واعترافها بارتكاب الجريمة انتقاماً من والدة المجني عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا نجحت في كشف لغز اختفاء طفلة بقرية السحالة بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، عقب خروجها من الحضانة، والعثور على جثمانها في اليوم التالي داخل جوال ملقى في مصرف الترعة، وتم انتشال الجثة.

خلاف سابق بين المتهمة والأم

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها سبق لها العمل بإحدى الحضانات التى كانت بها الطفلة – مقيمة بذات الدائرة، وبمواجهتها أقرت بإستدراجها الطفلة وإلقائها بأحد المصارف المائية بالقرية إنتقاماً من والدتها لسابقة قيام الأخيرة بإتهامها بسرقة هاتفها المحمول مما أساء لسمعتها بالقرية وفصلها عن عملها بالحضانة.

إخطار بواقعة الاختفاء

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطاراً يوم السبت الماضي، بتغيب الطفلة "لارين محمد فوزي" 6 سنوات، تقيم قرية السحالة، منذ أمس السبت، في ظروف غامضة.

صدمة عقب العثور على الجثة

بتكثيف التحريات، تم العثور على جثة الطفلة داخل جوال ومُلقى على حافة ترعة قريتها أمس الأول الأحد، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.

تحريات مكثفة لكشف الغموض

وفي خلال ساعتين من اكتشاف جثة الطفلة، شكلت إدارة البحث الجنائي فريقاً للتحري حول الواقعة، وتم تتبع خط سير الطفلة والتي اعتادت القدوم من الحضانة وحدها كل يوم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة يشتبه في تورطها بخطف وقتل الطفلة، في ظل وجود خلافات قديمة بينها وبين أسرة المجني عليها، والتي اعترفت فيما بعد بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما تم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى، وجرى التصريح بدفنها فيما بعد.

