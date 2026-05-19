إعلان

خطفتها أثناء عودتها من الحضانة.. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمة بقتل الطفلة لارين بالمنيا

كتب : جمال محمد

12:52 م 19/05/2026

جثة طفلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أمرت النيابة العامة بالمنيا، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهمة بقتل طفلة قرية السحالة بمركز أبو قرقاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب ضبطها واعترافها بارتكاب الجريمة انتقاماً من والدة المجني عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا نجحت في كشف لغز اختفاء طفلة بقرية السحالة بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، عقب خروجها من الحضانة، والعثور على جثمانها في اليوم التالي داخل جوال ملقى في مصرف الترعة، وتم انتشال الجثة.

خلاف سابق بين المتهمة والأم

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها سبق لها العمل بإحدى الحضانات التى كانت بها الطفلة – مقيمة بذات الدائرة، وبمواجهتها أقرت بإستدراجها الطفلة وإلقائها بأحد المصارف المائية بالقرية إنتقاماً من والدتها لسابقة قيام الأخيرة بإتهامها بسرقة هاتفها المحمول مما أساء لسمعتها بالقرية وفصلها عن عملها بالحضانة.

إخطار بواقعة الاختفاء

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطاراً يوم السبت الماضي، بتغيب الطفلة "لارين محمد فوزي" 6 سنوات، تقيم قرية السحالة، منذ أمس السبت، في ظروف غامضة.

صدمة عقب العثور على الجثة

بتكثيف التحريات، تم العثور على جثة الطفلة داخل جوال ومُلقى على حافة ترعة قريتها أمس الأول الأحد، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.

تحريات مكثفة لكشف الغموض

وفي خلال ساعتين من اكتشاف جثة الطفلة، شكلت إدارة البحث الجنائي فريقاً للتحري حول الواقعة، وتم تتبع خط سير الطفلة والتي اعتادت القدوم من الحضانة وحدها كل يوم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة يشتبه في تورطها بخطف وقتل الطفلة، في ظل وجود خلافات قديمة بينها وبين أسرة المجني عليها، والتي اعترفت فيما بعد بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما تم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى، وجرى التصريح بدفنها فيما بعد.

اقرأ أيضاً...

من الحضانة إلى المأساة.. كيف تحولت رحلة "لارين" الأخيرة إلى جريمة بالمنيا؟

وجدوا الجثة داخل جوال.. ضبط سيدة يشتبه بتورطها في قتل طفلة بالمنيا

جريمة غامضة بالمنيا.. العثور على جثة طفلة داخل جوال بمصرف مائي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة قتل المنيا النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يشترط قانون الأسرة الجديد موافقة الزوجة على زواج زوجها بأخرى؟.. رئيس
حوادث وقضايا

هل يشترط قانون الأسرة الجديد موافقة الزوجة على زواج زوجها بأخرى؟.. رئيس
حيرة في حراسة المرمي.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري البورسعيدي
رياضة محلية

حيرة في حراسة المرمي.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري البورسعيدي
شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين
زووم

شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين

قرار نهائي في الزمالك بشأن مصير معتمد جمال وموعد رحيله
رياضة محلية

قرار نهائي في الزمالك بشأن مصير معتمد جمال وموعد رحيله
زيارة بوتين إلى بكين.. ما أبرز الملفات على طاولة المباحثات بين الرئيسين
شئون عربية و دولية

زيارة بوتين إلى بكين.. ما أبرز الملفات على طاولة المباحثات بين الرئيسين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو