قدم موقع "مصراوي" بثًا مباشرًا من أمام مستشفى أسيوط الجامعي، رصد خلاله لحظة خروج جثامين ضحايا حادث إطلاق النار العشوائي الذي شهدته منطقة شارع السنترال بمركز ومدينة أبنوب، وأسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة.

في أعقاب الحادث، أصدرت النيابة العامة بمحافظة أسيوط قرارًا بالتصريح بدفن جثامين الضحايا التي كانت محفوظة بثلاجة الموتى بالمستشفى، تمهيدًا لدفنهم في مقابر ذويهم بمركز أبنوب.

خيمت حالة من الحزن الشديد على محيط مستشفى أسيوط الجامعي، إذ توافد أهالي الضحايا وتجمعوا في انتظار تسلم جثامين ذويهم، وسط أجواء طغى عليها الأسى والانكسار.

اصطف الأهالي في مشهد إنساني مؤثر ترقبًا لخروج الجثامين، عقب صدور تصريح الدفن، استعدادًا لتشييع الضحايا إلى مثواهم الأخير وإقامة مراسم الجنازات.

تعود وقائع الحادث إلى قيام رجل يعاني من اضطرابات نفسية بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي على المواطنين، ما أدى إلى سقوط 8 قتلى و5 مصابين.

وشهد محيط المستشفى لحظات إنسانية مؤثرة، إذ علت أصوات البكاء وانهمرت الدموع، في انتظار تسلم الجثامين وتوديع الضحايا.

كشف شهود عيان من أهالي مركز أبنوب تفاصيل جديدة، مؤكدين أن المتهم، يدعى "عاطف. خ"، 48 عامًا، كان يستقل سيارة ملاكي من نوع "جيب"، قبل أن يصطدم بدراجة نارية ويصيب قائدها.

أوضح الشهود، أن عددًا من المواطنين تجمعوا بموقع الحادث وقاموا بتصوير المتهم في محاولة لتوثيق الواقعة، وسط حالة من التوتر والارتباك.

أضافوا أن المتهم حاول الفرار، إلا أنه حين حاصره التصوير، أخرج بندقية من سيارته وبدأ في إطلاق النار عشوائيًا تجاه المواطنين، ما أدى إلى سقوط ضحايا في مشهد مأساوي أثار الذعر.

على الفور، انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمباشرة التحقيقات، حيث تم إجراء معاينة ميدانية للوقوف على ملابساته، كما توجه فريق آخر إلى المستشفى لمناظرة الجثامين والاستماع إلى أقوال المصابين والشهود.

أظهرت التحريات الأولية أن الحادث وقع يوم 18 من الشهر الجاري، عقب تلقي بلاغ لشرطة النجدة يفيد بقيام شخص بإطلاق النار عشوائيًا بموقف أبنوب، ما أسفر عن سقوط الضحايا، لتنتقل قوات الأمن إلى موقع البلاغ على الفور.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وتتبع خط سيره حتى تبين فراره إلى قطعة أرض زراعية، إذ حاول الاختباء وعند اقتراب القوات بادر بإطلاق النار، ما أدى إلى تبادل إطلاق النيران، انتهى بمصرعه في موقع الحادث.

كشفت المعلومات، أن المتهم كان يعاني من اضطرابات نفسية، ويتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات الصحة النفسية بالقاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع تفاصيل الحادث وملابساته بشكل كامل.