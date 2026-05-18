إعلان

من أغرب متاحف مصر.. "نجيب محفوظ" يضم 1350 جنينًا مشوهًا- (فيديو)

كتب : محمد لطفي

06:22 م 18/05/2026 تعديل في 06:45 م

متحف نجيب باشا محفوظ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تقريرا بالفيديو حول أغرب متحف في مصر، وهو متحف الأجنة المشوهة المعروف رسمياً باسم "متحف نجيب باشا محفوظ"، في مستشفى قصر العيني.

وقدمت التقرير رضوى هاشم المستشار الإعلامي لوزيرة الثقافة، والتي تحدثت عن تاريخ المتحف وفكرة إنشائه والتي تعود إلى نجيب باشا محفوظ، رائد طب النساء والتوليد في مصر ،الذي قرر أن يحتفظ بكل الحالات النادرة ويوثقها ويحافظ عليها للأجيال المقبلة.

يذكر أن هذا المتحف الفريد من نوعه في العالم، جاءت فكرته لنجيب باشا محفوظ، في ظل عدم وجود ولادات قيصرية وقتها وغياب طرق التشخيص المتطورة، فقرر أن يتخصص في طب النساء والولادة، وافتتح أول عيادة لم يكن يتوقع رواجها، لكن الإقبال عليها فاق توقعاته، وأصبح من وقتها رائدا في المجال في مصر والمنطقة.

وخلال عمله كان يهوى جمع عينات الأجنة المشوهة وكذلك الأورام التي تصيب النساء وتحنيطها، والاستفادة منها في الشرح لطلبة الطب للمساعدة في التشخيص الصحيح، خاصة بعد افتتاح قسم النساء في الكلية.

وبحلول عام 1928، كان الدكتور نجيب باشا محفوظ قد جمع ما يقرب من 1350 من أندر العينات في أمراض النساء والتوليد التي حصل عليها من عملياته، وفي نفس العام قدم المتحف الذي يضمها والذي سمي لاحقا باسمه عام 1932 هدية لكلية طب القصر العيني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصر العيني متحف الأجنة المشوهة نجيب باشا محفوظ أغرب متاحف مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نصب على 300 سائق في 2مليار .."مستريح أكتوبر للسيارات" أوقع ضح.اياه على
مصراوى TV

نصب على 300 سائق في 2مليار .."مستريح أكتوبر للسيارات" أوقع ضح.اياه على
لغز اختفاء طفلة المنيا ينتهي بجريمة صادمة.. انتقام قاد إلى المأساة
حوادث وقضايا

لغز اختفاء طفلة المنيا ينتهي بجريمة صادمة.. انتقام قاد إلى المأساة

ممسكا بشيشة.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة "Yakoza"
زووم

ممسكا بشيشة.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة "Yakoza"
بعد رفض أمريكا.. ماذا نعرف عن العرض الإيراني "المُحدّث" لوقف الحرب؟
شئون عربية و دولية

بعد رفض أمريكا.. ماذا نعرف عن العرض الإيراني "المُحدّث" لوقف الحرب؟
نهاية مأساوية داخل محطة الجيزة.. وفاة شخص إثر سقوطه من قطار
حوادث وقضايا

نهاية مأساوية داخل محطة الجيزة.. وفاة شخص إثر سقوطه من قطار

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تبحث إطلاق برنامج موحد للدعم النقدي في مصر.. ما القصة؟