نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تقريرا بالفيديو حول أغرب متحف في مصر، وهو متحف الأجنة المشوهة المعروف رسمياً باسم "متحف نجيب باشا محفوظ"، في مستشفى قصر العيني.

وقدمت التقرير رضوى هاشم المستشار الإعلامي لوزيرة الثقافة، والتي تحدثت عن تاريخ المتحف وفكرة إنشائه والتي تعود إلى نجيب باشا محفوظ، رائد طب النساء والتوليد في مصر ،الذي قرر أن يحتفظ بكل الحالات النادرة ويوثقها ويحافظ عليها للأجيال المقبلة.

يذكر أن هذا المتحف الفريد من نوعه في العالم، جاءت فكرته لنجيب باشا محفوظ، في ظل عدم وجود ولادات قيصرية وقتها وغياب طرق التشخيص المتطورة، فقرر أن يتخصص في طب النساء والولادة، وافتتح أول عيادة لم يكن يتوقع رواجها، لكن الإقبال عليها فاق توقعاته، وأصبح من وقتها رائدا في المجال في مصر والمنطقة.

وخلال عمله كان يهوى جمع عينات الأجنة المشوهة وكذلك الأورام التي تصيب النساء وتحنيطها، والاستفادة منها في الشرح لطلبة الطب للمساعدة في التشخيص الصحيح، خاصة بعد افتتاح قسم النساء في الكلية.

وبحلول عام 1928، كان الدكتور نجيب باشا محفوظ قد جمع ما يقرب من 1350 من أندر العينات في أمراض النساء والتوليد التي حصل عليها من عملياته، وفي نفس العام قدم المتحف الذي يضمها والذي سمي لاحقا باسمه عام 1932 هدية لكلية طب القصر العيني.