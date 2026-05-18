أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية إتقان الطلاب لمهارات القراءة والكتابة باعتبارها الأساس الرئيسي للعملية التعليمية، مشددًا على أن تحقيق الانضباط داخل المدارس ينعكس بشكل مباشر على مستوى اكتساب الطلاب لهذه المهارات الأساسية.

وأوضح الوزير، أنه لن يتم انتقال أي طالب إلى الصف الدراسي الأعلى إلا بعد التأكد من إلمامه الكامل بمهارات القراءة والكتابة المطلوبة، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف بمنتهى الجدية.

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى تنفيذ برامج علاجية للطلاب غير المتقنين لمهارات القراءة والكتابة، يعقبها إعادة تقييم للطلاب بعد انتهاء البرامج العلاجية، على أن يتم تصعيد الطالب فقط بعد اجتياز المستوى المطلوب.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن مسؤولية متابعة تنفيذ هذه الآليات تقع بالدرجة الأولى على مديري المديريات التعليمية، من خلال وضع ضوابط واضحة ومتابعة دقيقة لتطبيقها داخل المدارس.

وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على جودة التعليم وتحسين نواتج التعلم، بما يضمن رفع مستوى الطلاب وتحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية.