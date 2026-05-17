وجه الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، بسرعة الانتهاء من جميع العمليات الجراحية المؤجلة بمستشفى رمد المنصورة، والعمل على تقليل فترات الانتظار، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر احتياجًا وفقًا للتقييم الطبي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وكيل وزارة الصحة، اليوم، داخل مستشفى رمد المنصورة، حيث تابع أقسام العمليات والعيادات والأقسام الداخلية، للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفى.

تطوير مسارات التعقيم وفق معايير الجودة

كما تابع وكيل الوزارة أعمال التطوير الخاصة بتعديل مسار قسم التعقيم المرتبط بالعمليات الكبرى، بما يضمن الفصل الكامل بين المسارات النظيفة وغير النظيفة داخل غرف العمليات، تحقيقًا لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

واطلع «الجزار» على انتهاء المستشفى من تنفيذ تعليمات مكافحة العدوى الخاصة بتعديل خط سير العمليات، والذي كان سببًا في تأجيل عدد من العمليات خلال الفترة الماضية، مشيدًا بسرعة الاستجابة والانتهاء من تنفيذ التعديلات وفق الاشتراطات القياسية، وذلك بحضور الدكتور هاني حمدي، مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.

تأكيد على رفع كفاءة التشغيل

وأكد وكيل وزارة الصحة أن تطوير مسارات العمل داخل أقسام العمليات والتعقيم يمثل ركيزة أساسية لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وعالية الجودة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية ورفع كفاءة التشغيل داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

إشادة بانضباط الأطقم الطبية والإدارية

واختتم وكيل الوزارة جولته بالإشادة بمستوى الانضباط الإداري والفني داخل مستشفى رمد المنصورة، مثمنًا التزام الأطقم الطبية والإدارية، وموجهًا الشكر للدكتور أحمد حسان، مدير المستشفى، وجميع العاملين من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال، تقديرًا لجهودهم في تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي محافظة الدقهلية.