تقرر اليوم الإثنين فتح أبواب متحف السكة الحديد بمحطة مصر برمسيس أمام الجمهور "مجانًا، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

تأتي هذه المبادرة حرصًا من الهيئة على تعزيز الوعي الثقافي بتاريخ هذا المرفق الحيوي العريق، وتعريف الأجيال الجديدة بالدور الوطني والتنموي والتاريخي الكبير الذي قامت به السكك الحديدية المصرية على مدار 175 عامًا.

ويُعتبر متحف السكة الحديد شاهدًا حيًا على التطور التكنولوجي للمرفق عبر العصور؛ حيث تم افتتاحه لأول مرة في 15 يناير 1933، وشهد المتحف أعمال تطوير وتحديث شاملة ليعاد افتتاحه مجددًا في مارس 2016، ليظهر بصورة حضارية حديثة تواكب قيمته التاريخية والأثرية الكبيرة التي تليق بزوار مصر ومحبي التراث.

ويحتضن المتحف بين جدرانه مجموعة نادرة ومتميزة من القطع الأثرية والنماذج التاريخية المصغرة التي توثق مراحل تطور القطارات في مصر، ومن أبرزها نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة، بالإضافة إلى أنظمة الإشارات القديمة ووسائل التشغيل اليدوية والميكانيكية التي كانت تُستخدم في الماضي، مدعومة بلافتات تعريفية وإرشادية تقدم للزائرين شرحًا تفصيليًا للمقتنيات المعروضة.