قاد اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، حملة مفاجئة على أحد المخابز البلدية بشارع عرابي بنطاق حي الأربعين، للتأكد من جودة رغيف الخبز ومدى التزام المخابز بالمواصفات المقررة.

وخلال متابعة صرف الخبز بالمخبز، وجّه المحافظ بوزن الأرغفة، ليتبين وجود نقص في الوزن وعدم الالتزام بالمواصفات، موجّهًا على الفور مدير مديرية التموين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخبز، حفاظًا على حقوق المواطنين.

وتم تحرير محضر نقص وزن للمخبز بمعرفة مديرية التموين.

تشديد على الرقابة

وشدد اللواء هاني رشاد على ضرورة الالتزام بمواعيد تشغيل المخابز ومنع أي تلاعب في الحصة أو المواصفات، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز والأسواق لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

مرافقو الحملة

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور محمد علام نائب المحافظ، وأحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، واللواء عارف البركاوي السكرتير العام المساعد، وأحمد علي مدير مديرية التموين، وإسلام عميرة نائب رئيس حي الأربعين.



