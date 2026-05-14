شهد ملعب بترول أسيوط، اليوم الخميس، أجواء احتفالية كبيرة بين الجهاز الفني واللاعبين، إلى جانب مجلس الإدارة في المدرجات، عقب تحقيق إنجاز الصعود إلى الدوري المصري الممتاز بعد غياب دام 16 عامًا.

وأشعل اللاعبون الشماريخ واحتفلوا بالرقص داخل أرضية الملعب، كما قاموا بحمل أعضاء الجهاز الفني على الأعناق في مشهد عكس فرحة تاريخية بعودة الفريق إلى دوري الأضواء.

عودة تاريخية بعد غياب 16 عامًا

نجح فريق بترول أسيوط، بقيادة المدير الفني أحمد عبد المقصود، في العودة إلى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد غياب طويل، ليعيد الفريق البترولي إلى المشهد الكروي من جديد.

الفوز على بلدية المحلة وحسم الصعود

رفع بترول أسيوط رصيده إلى 60 نقطة بعد فوزه على بلدية المحلة بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من دوري المحترفين على ملعبه.

إشادة بالموسم رغم التحديات

أعرب أحمد عبد المقصود عن سعادته الكبيرة بالصعود، مؤكدًا أن الفريق قدم موسمًا استثنائيًا رغم محدودية الإمكانيات، مشيرًا إلى أن بعض المباريات الصعبة كانت دافعًا لمزيد من الإصرار حتى تحقيق الهدف.

تحديات مالية وخطة للاستمرار

كشف المدير الفني عن محدودية ميزانية النادي، موضحًا أن أعلى راتب للاعب لا يتجاوز 250 ألف جنيه سنويًا، وهو ما يعكس حجم التحديات التي واجهها الفريق أمام أندية ذات إمكانيات مالية أكبر.

وأكد أن 70% من قوام الفريق سيستمر خلال الموسم المقبل، مع العمل على تدعيم الصفوف وفق الإمكانيات المتاحة، وطموح بخوض مباريات الدوري الممتاز على ملعب أسيوط.

دعم إداري وطموحات جماهيرية

من جانبه، أكد إيهاب فايز أن الفريق سيخوض مبارياته على ملعبه وبين جماهيره، مع الترحيب باستضافة الأندية الكبرى، في إطار سعي النادي لإسعاد جماهير أسيوط.

كما أشاد المدير الإداري ياسر سمير بالدعم المستمر والتخطيط المبكر منذ بداية الموسم، مؤكدًا أن الصعود جاء نتيجة تعاون وانضباط بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.



