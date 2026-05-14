قرر الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الخميس، إحالة جميع العاملين المتغيبين بوحدتي زوير وميت خاقان الصحيتين للتحقيق العاجل بالشئون القانونية، عقب جولة تفقدية مفاجئة صباح اليوم لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جولة مفاجئة على الوحدات الصحية

وشملت الجولة وحدة زوير الصحية، ووحدة ميت خاقان الصحية، بالإضافة إلى وحدة الغسيل الكلوي بميت خاقان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وعمرو الغريب محافظ المنوفية، بتكثيف المتابعة الميدانية على المنشآت الصحية.

وتابع وكيل الوزارة خلال الجولة انتظام سير العمل داخل الأقسام الطبية والإدارية، ومراجعة سجلات الحضور والانصراف، إلى جانب متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات المقدمة للمرضى.

رصد إيجابيات وأوجه قصور

ورصدت الجولة انتظام تقديم الخدمات الطبية داخل الوحدات الصحية، واستمرار أعمال التطعيمات والطب الوقائي، وتوافر وسائل تنظيم الأسرة والأمصال الحيوية، فضلًا عن انتظام جلسات الغسيل الكلوي ومتابعة الحالات المرضية.

وفي المقابل، كشف المرور وجود بعض حالات الغياب وعدم الالتزام بمواعيد العمل، إلى جانب انخفاض معدل الخدمات المقدمة بعيادة الأسنان في وحدة زوير، والحاجة إلى إعادة تنظيم بعض الملفات الإدارية ودعم بعض النواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية.

توجيهات عاجلة لرفع الكفاءة

ووجه وكيل وزارة الصحة إدارة الأسنان بسرعة متابعة عيادة الأسنان ورفع معدلات الأداء، كما كلف إدارة الرعاية الأساسية بإعادة تنظيم الملفات والعمل على رقمنة بيانات المرضى لتحسين مستوى الخدمة.

كما وجه إدارة الصيدلة بسرعة توفير أي نواقص بالأدوية والمستلزمات الطبية لضمان استمرار تقديم الخدمة دون تأثر.

متابعة مرضى الغسيل الكلوي

واختتم وكيل الوزارة جولته بزيارة وحدة الغسيل الكلوي بميت خاقان، حيث تابع انتظام الجلسات وتوافر المستلزمات الطبية الخاصة بتشغيل ماكينات الغسيل، واستمع لآراء المرضى حول مستوى الخدمة المقدمة.

وأكد خلال الجولة ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، ورفع مستوى النظافة العامة داخل الوحدات الصحية.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود أن المتابعة الميدانية ستظل مستمرة بجميع المنشآت الصحية، مشددًا على دعم المجتهدين ومحاسبة المقصرين وفقًا للقانون.

وقال وكيل الوزارة: "الوحدات الصحية تمثل خط الدفاع الأول عن صحة المواطن، ولن نقبل بأي تقصير في تقديم الخدمة الطبية، لأن المواطن يستحق خدمة صحية آمنة ومتميزة".