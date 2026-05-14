افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وعبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، مقبرتي “أمنحتب – رابويا” و“ساموت” بجبانة جبانة الخوخة الأثرية الواقعة بجوار معبد الرامسيوم، وذلك ضمن جهود الدولة لتنشيط السياحة وإبراز الكنوز الأثرية بمحافظة الأقصر.

افتتاح مقبرتين أثريتين جديدتين غرب الأقصر

وتعود المقبرتان إلى عصر الملكين تحتمس الثالث وتحتمس الرابع، حيث تتميزان بالطراز المعماري التقليدي للمقابر الخاصة خلال تلك الحقبة، والذي جاء على شكل حرف “T”، ويتكون من صالة عرضية تؤدي إلى صالة طولية مستقيمة.

كما شهدت المقبرتان إعادة استخدام خلال العصر المتأخر ما بين عامي 664 و332 قبل الميلاد، حيث أضيفت إليهما غرف وآبار جنائزية جديدة، بما يعكس تطور الاستخدام الجنائزي للموقع عبر العصور المختلفة.

مشاهد للحياة اليومية وطقوس جنائزية نادرة

وتضم مقبرة “أمنحتب – رابويا” مجموعة مميزة من الجداريات التي توثق جوانب من الحياة اليومية لدى المصري القديم، من بينها مشاهد الزراعة وجني المحاصيل وتخزين الحبوب وصناعة الفخار والخبز، فضلًا عن تصوير موكب الجنازة وطقسة “فتح الفم”.

وتحتوي المقبرة أيضًا على مشهد أثري نادر يُظهر المتوفى وهو يقدم القرابين للإلهة رننوتت، إلهة الخصوبة، أثناء إرضاعها لطفل ملكي، وهو ما اعتبره الأثريون من أبرز المشاهد الفنية المكتشفة داخل المقبرة.

دقة فنية رغم عدم اكتمال مقبرة ساموت

أما مقبرة “ساموت”، فرغم عدم اكتمال إنشائها، فإنها ما زالت تحتفظ بمناظر دقيقة لولائم جنائزية، إلى جانب باب وهمي نُفذ بدقة فنية لافتة، تعكس مستوى الإبداع الفني الذي وصل إليه المصري القديم.

وأكد الأثريون أن الألقاب الوظيفية لصاحبي المقبرتين لم تكن من المناصب العليا في الدولة، إلا أن جودة الرسوم والزخارف والجداريات تكشف عن مستوى فني متميز يجعل من المقبرتين شاهدًا مهمًا على عظمة الحضارة المصرية القديمة.