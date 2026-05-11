مصطفى بلال حسن علي، شاب بسيط اعتاد أن يمد يد العون للجميع، انتهت حياته في لحظة اندفاعه لإنقاذ جيرانه، دون أن يدرك أن تلك اللحظات ستكون الأخيرة في عمره، وأن طريق الإطفاء سيعود منه جثمانًا إلى أسرته.

في قرية صهبرة التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، استيقظ الأهالي على صرخات واستغاثات عقب اندلاع حريق بأحد المنازل. لم يتردد مصطفى في التحرك، وترك خلفه طفلين صغيرين، وانطلق للمشاركة في إخماد النيران خوفًا من امتدادها إلى المنازل المجاورة.

سقوط مأساوي أثناء إخماد الحريق

وخلال محاولات السيطرة على الحريق وسط الدخان الكثيف والفزع، سقط الشاب داخل منور العقار، ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى منيا القمح المركزي، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

شهامة وأخلاق طيبة

وخيم الحزن على أهالي القرية، الذين أكدوا أن مصطفى كان معروفًا بحسن الخلق ومساعدة الآخرين، ولم يتأخر يومًا عن تقديم العون لأي شخص.

وداع مؤلم وطفلان ينتظران الأب

الأكثر إيلامًا في الواقعة أن الشاب كان أبًا لطفلين ما زالا في عمر الزهور، كانا ينتظران عودته بعد خروجه لإطفاء الحريق، إلا أنه لم يعد.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.