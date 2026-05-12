إعلان

حريق التهم أحلامه.. قصة بطل من ذوي الهمم فقد توأمه في كفر الشيخ (فيديو وصور)

كتب : إسلام عمار

03:00 ص 12/05/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    اثاث محترق
  • عرض 13 صورة
    أثناء تلقيه العزاء
  • عرض 13 صورة
    احتراق الاريكة التي كان يستلقيان التوأم عليها
  • عرض 13 صورة
    ارضية الشقة
  • عرض 13 صورة
    آثار الحريق في الشقة
  • عرض 13 صورة
    النيران تلتهم الأثاث
  • عرض 13 صورة
    التهام النيران للاثاث
  • عرض 13 صورة
    حزن على وجه بطل الارادة والتحدي
  • عرض 13 صورة
    خلال تلقيه العزاء
  • عرض 13 صورة
    صدمة وذهول على وجه بطل الإرادة والتحدي
  • عرض 13 صورة
    كوم رماد من اثار الحريق
  • عرض 13 صورة
    بطل الارادة والتحدي يتلقى العزاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحولت حياة ياسر عبد المطلب الجعفراوي، أحد أبطال نادي الإرادة والتحدي بمحافظة كفر الشيخ، إلى مأساة إنسانية موجعة بعدما فقد طفليه التوأم في حريق مروع التهم شقته السكنية بعزبة انطونياديس التابعة لمركز بيلا، مخلفًا حالة من الحزن بين أهالي القرية.

من ملاعب الرياضة إلى العمل في الحقول

عرف أبناء مركز بيلا ياسر لاعبًا مجتهدًا ضمن فريق كرة القدم الأول بنادي الإرادة والتحدي، حيث كان نموذجًا للكفاح والإصرار، وشارك في العديد من الأنشطة الرياضية وحصد شهادات تقدير وميداليات تكريم.
لكن ظروف الحياة دفعته إلى ترك الرياضة والعمل بالأراضي الزراعية لتوفير احتياجات أسرته، فيما كانت زوجته، وهي أيضًا من ذوي الهمم، تسانده في مواجهة أعباء المعيشة.

لحظات مأساوية

يروي ياسر تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث، مؤكدًا أنه فوجئ أثناء عودته من العمل بتصاعد أدخنة كثيفة من الشقة السكنية، قبل أن يعلم أن طفليه «عمار وأسماء»، البالغين من العمر 3 سنوات ونصف، لا يزالان داخل المنزل.
وقال في تصريحات مؤثرة: «طلعت أجري فوق وأنا مش شايف قدامي من كتر الدخان.. كنت بدور عليهم بأي طريقة.. لكن النار كانت سبقتنا».

الحريق التهم الشقة بالكامل

ولم تكتفِ النيران بخطف الطفلين، بل التهمت محتويات الشقة بالكامل، لتتحول إلى كومة من الرماد، وسط حالة من الانهيار بين أفراد الأسرة والجيران الذين حرصوا على تقديم الدعم والمساندة.

مطالب بدعم الأسرة

وعقب الحادث، تداول أهالي القرية صور ياسر خلال مشاركاته الرياضية، مؤكدين أنه كان مثالًا للشاب المكافح صاحب الخلق الطيب.
وناشد الأهالي وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لدعم الأسرة ومساندة ياسر بعد هذه الفاجعة، خاصة أنه فقد طفليه ومنزله في وقت واحد.

تفاصيل البلاغ

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعزبة انطونياديس التابعة لمركز بيلا، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق.
وأسفر الحادث عن وفاة الطفلين، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لبيان أسباب الحريق وملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة طفلين ذوي الهمم حريق شقة أخبار كفر الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص| تفاصيل مكالمة نبيلة عبيد وزوجة هاني شاكر قبل وفاته بأيام
زووم

خاص| تفاصيل مكالمة نبيلة عبيد وزوجة هاني شاكر قبل وفاته بأيام
مكسوف أعلن وانفعال على شوبير.. قصة تشجيع الراحل عبد الرحمن أبو زهرة لنادي
رياضة محلية

مكسوف أعلن وانفعال على شوبير.. قصة تشجيع الراحل عبد الرحمن أبو زهرة لنادي
"خلي بالك".. أبراج قد تواجه تعثرات مفاجئة في آخر 10 أيام من مايو
علاقات

"خلي بالك".. أبراج قد تواجه تعثرات مفاجئة في آخر 10 أيام من مايو
وزير التعليم: نسعى لتدريب 5 آلاف معلم سنويًا بالتعاون مع جامعة هيروشيما
مدارس

وزير التعليم: نسعى لتدريب 5 آلاف معلم سنويًا بالتعاون مع جامعة هيروشيما
محمد باقر قاليباف: لا بديل عن قبول حقوق الشعب الإيراني وأي نهج آخر سيكون
شئون عربية و دولية

محمد باقر قاليباف: لا بديل عن قبول حقوق الشعب الإيراني وأي نهج آخر سيكون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"ارحمونا في هذه اللحظة".. أول تعليق من أسرة عبدالرحمن أبو زهرة بشأن وصيته
"المكالمة الأخيرة والفدية".. القصة الكاملة لاختطاف ناقلة نفط على متنها 8 مصريين
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة