إعلان

هل يدرس ترامب استئناف الضربات ضد إيران بضغط من إسرائيل؟

كتب : وكالات

04:30 ص 12/05/2026

نتنياهو و ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة، إن الرئيس دونالد ترامب يدرس إمكانية استئناف الضربات ضد إيران، بعد أن وصلت المفاوضات مع طهران إلى طريق مسدود.

أكد مسؤولان أمريكيان، أن ترامب يميل إلى اتخاذ أي شكل من أشكال العمل العسكري ضد إيران لزيادة الضغط على النظام وإجباره على تقديم تنازلات بشأن برنامجه النووي.

وبحسب الموقع، يدرس ترامب عدة خيارات عسكرية، من بينها استئناف مشروع الحرية وهو العملية الأمريكية لتوجيه السفن عبر مضيق هرمز، بالإضافة إلى استئناف حملة القصف واستهداف نحو 25% من الأهداف التي حددها الجيش الأمريكي ولم يتم ضربها بعد.

ووصف ترامب وقف إطلاق النار مع إيران أنه في غرفة الإنعاش وعلى شفير الانهيار، متهما طهران بالتراجع عن التفاهمات بعد الموافقة عليها.

وقال الرئيس الأمريكي، إن إيران توافقنا على أمر ثم تتراجع عنه.

جاءت هذه التطورات بعد أن وصف ترامب، الأحد الماضي، رد إيران على مقترح تسوية النزاع أنه غير مقبول تماما، إذ اعتبر أن الرد الإيراني لم يتضمن تعهدا واضحا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي.

وكانت إيران قد سلمت باكستان ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء النزاع، وهو الرد الذي ركز – وفقا لوكالة "إسنا" الإيرانية – على قضايا إنهاء الحرب وضمان سلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز.

في سياق متصل، نقل التقرير، أن الحكومة الإسرائيلية تضغط على ترامب لإصدار أمر بتنفيذ عملية قوات خاصة للاستحواذ على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

أما أحد الاعتبارات الرئيسية التي يأخذها ترامب في حساباته، فهي زيارته المرتقبة إلى بكين هذا الأسبوع، إذ ينتظر أن يناقش مسألة الحرب مع الرئيس الصيني شي جين بينج.
وذكر مسؤولان أمريكيان، أنهما لا يتوقعان صدور قرار بشن عمل عسكري ضد إيران قبل عودته من الصين.

وكان ترامب قد عقد اجتماعا مع فريقه للأمن القومي أمس الاثنين لمناقشة سبل المضي قدما في الحرب مع إيران، شارك فيه نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيجسيث، إلى جانب كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب إسرائيل إيران وأمريكا حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سوسو كل ما افتكرها بعيط".. كيف تحدث عبد الرحمن أبو زهرة عن حب العمر؟
زووم

"سوسو كل ما افتكرها بعيط".. كيف تحدث عبد الرحمن أبو زهرة عن حب العمر؟
خاص| تفاصيل مكالمة نبيلة عبيد وزوجة هاني شاكر قبل وفاته بأيام
زووم

خاص| تفاصيل مكالمة نبيلة عبيد وزوجة هاني شاكر قبل وفاته بأيام
"بيفكروا سنة قبل القرار".. مواليد أكثر الأبراج ترددا في اتخاذ القرارات
علاقات

"بيفكروا سنة قبل القرار".. مواليد أكثر الأبراج ترددا في اتخاذ القرارات
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
دينا فؤاد بفستان شفاف وبسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلادها.. لقطات لنجوم الفن
زووم

دينا فؤاد بفستان شفاف وبسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلادها.. لقطات لنجوم الفن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"ارحمونا في هذه اللحظة".. أول تعليق من أسرة عبدالرحمن أبو زهرة بشأن وصيته
"المكالمة الأخيرة والفدية".. القصة الكاملة لاختطاف ناقلة نفط على متنها 8 مصريين
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة