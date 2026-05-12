أعلنت مصادر طبية لبنانية استشهاد 14 شخصا وأكثر من 10 جرحى بغارات إسرائيلية وطائرات مسيرة وقصف مدفعي طال عددا من البلدات في الجنوب والبقاع الغربي.

بحسب المعلومات، فقد استهدفت الغارات بلدات زبدين، شقرا، عربصاليم، النميرية، الريحان، جرجوع، كفرفيلا، صريفا، الدوير، زبقين، حاريص، كفرتبنيت، ومحيط النبطية وميفدون، بالإضافة إلى غارة طالت بلدة مشغرة في البقاع الغربي، وسط تدمير واسع في عدد من المواقع المستهدفة، بينها مبنى سكني ومركز صحي وسيارات مدنية.

أفادت المعطيات الأولية، أن من بين الشهداء مدنيين من جنسيات مختلفة، فيما تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة.

من جانبه، أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، رصد أكثر من 1700 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الفترة الممتدة من 17 أبريل ولغاية 8 مايو، أي على مدى 3 أسابيع.

وجاءت الخروقات موزعة على الشكل التالي: "818 غارة جوية، و641 قصفا مدفعيا، و270 عملية تفجير، و15 قذيفة فوسفورية"، وفقا لروسيا اليوم.