تواصل مديرية مديرية الطب البيطري بأسوان تنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت في 28 أبريل الماضي، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي وحماية صحة المواطنين.



تحصين 19 ألف رأس ماشية في قرى أسوان



وقال الدكتور جمعه مكي إن الحملة حققت معدلات إنجاز متميزة منذ انطلاقها، حيث جرى تحصين 12 ألفًا و622 رأسًا من الأبقار والجاموس، إلى جانب تحصين 4 آلاف و904 رؤوس من الأغنام، فضلًا عن تحصين ألف و886 رأسًا من الماعز.

وأوضح أن إجمالي أعداد الماشية التي جرى تحصينها بلغ 19 ألفًا و412 رأس ماشية، مؤكدًا أن ذلك يعكس حجم الجهود الميدانية وانتشار الفرق البيطرية بمختلف القرى والمناطق داخل محافظة أسوان.



حماية الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي



ومن جانبها، أكدت الدكتورة ناهد لطفي أن الحملة تستهدف حماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، بما يسهم في الحفاظ على الإنتاج الحيواني ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وأضافت أن الحملة تهدف أيضًا إلى تأمين مصادر الغذاء الحيواني بشكل مستدام، والحفاظ على الصحة العامة من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالأمراض المشتركة، مشيرة إلى أن الفرق البيطرية تعمل على الوصول إلى القرى والمناطق النائية لتحقيق أعلى نسب تغطية ممكنة.



نموذج متكامل للوقاية والتنمية المستدامة



وأكدت مديرية الطب البيطري أن الحملة القومية للتحصين بمحافظة أسوان تمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين الوقاية البيطرية والتنمية المستدامة، بما يساهم في حماية الثروة الحيوانية وتعزيز صحة المجتمع، وصولًا إلى مجتمع أكثر أمانًا صحيًا وغذائيًا.