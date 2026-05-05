شهد موقع "المسلة الناقصة" الأثري بمدينة أسوان واقعة تعكس الأمانة المهنية، حيث عثر رمضان محمد، أحد عمال النظافة بالموقع، على محفظة مفقودة تخص سائحة أجنبية أثناء أداء مهام عمله اليومي داخل المسار السياحي.

محتويات المحفظة وإجراءات التسليم

عقب عثوره على المحفظة، تبين أنها تحتوي على مبالغ مالية بعملات أجنبية ومصرية، بالإضافة إلى بطاقات ائتمانية متنوعة.

قام العامل بتسليم المحفظة مباشرة إلى مسؤولي الموقع الأثري دون تردد، رافضاً قبول أي مكافأة مالية مقابل أمانته.

الوصول لصاحبة المحفظة

تلقى فهمي محمود الأمين، مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، إخطاراً بالواقعة، وباشر التنسيق مع مسؤولي الموقع للتوصل إلى هوية السائحة.

ونجحت جهود الإدارة في الوصول إليها قبل مغادرتها أسوان، حيث تسلمت مفقوداتها كاملة.

إشادة وتكريم

أعرب أفراد الفوج السياحي والمرشد المرافق عن تقديرهم لموقف العامل وسرعة استجابة مسؤولي الآثار بأسوان، معتبرين أن التصرف يمثل رسالة إيجابية عن التعامل مع الزوار في المواقع الأثرية. ومن جانبه، وجه مدير عام آثار أسوان الشكر للعامل "رمضان محمد"، معلناً عن عزم الإدارة تكريمه تقديراً لأمانته وحسن تصرفه.