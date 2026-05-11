قانون البناء الموحد.. تنبيهات عاجلة للمحافظات بشأن اتحاد الشاغلين

كتب : محمد نصار

03:13 م 11/05/2026

بدأت المحافظات المختلفة بتوجيهات من وزارة التنمية المحلية والبيئة، حملة توعية بضرورة تأسيس اتحادات الشاغلين للعقارات وذلك تطبيقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وينص القانون ولائحته التنفيذية على أن يلتزم ملاك وشاغلو العقارات التي تضم أكثر من وحدة بسرعة اتخاذ إجراءات تأسيس اتحاد شاغلين.

وأكدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، استمرار أعمال المتابعة الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حالات عدم الالتزام، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.

مسؤوليات اتحاد الشاغلين

يتولى اتحاد الشاغلين عدة مسؤوليات منها:

1- صيانة وإصلاح العقار:
- الأجزاء المشتركة.
- الواجهات والأسطح.
- السلالم والمداخل.
- التمديدات الصحية والكهربائية.

2- إدارة الخدمات المشتركة:
- صيانة المصاعد بشكل دوري.
- خدمات الحراسة والأمن.
- نظافة المداخل والطرقات.
- التعاقد مع شركات الصيانة والخدمات.

3- فض النزاعات وتنظيم العلاقة بين الجيران:
- مشاكل تسرب المياه.
- الضوضاء والاستخدام الخاطئ.
- الالتزامات المالية والاشتراكات.

4- الحفاظ على المظهر العام والقيمة العقارية:
- منع التعديلات العشوائية المشوهة للعقار.
- السلامة الإنشائية للمبنى.
- عدم تدهور العقار.
- القيمة السوقية للوحدات.

5- الصفة القانونية

- تمثيل رسمي أمام الجهات الحكومية.
- التعامل مع شركات الكهرباء والمياه.
- استخراج تراخيص الترميم والصيانة.
- إجراءات قانونية ضد الممتنعين عن السداد أو الالتزام.

أهمية اتحاد الشاغلين للعقارات

يُعد اتحاد الشاغلين الأداة التي تمنع تحول العقارات إلى مبانٍ متهالكة مع مرور الزمن، ويضمن لكل ساكن حقه في العيش في بيئة نظيفة وآمنة ومنظمة.

