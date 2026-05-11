بعد نحو 10 أيام كاملة من البحث والمطاردة، نجحت الإدارة البيطرية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع جهاز المدينة، في السيطرة على النسناس الهارب والإمساك به.

يوم الأربعاء 22 أبريل الماضي، فوجئ أهالي المنطقة الأولى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بحيوان غريب يقفز بين الأشجار ونوافذ المنازل والبلكونات، وسط حالة من الجدل والخوف بين السكان، خاصة بعد تداول صور ومقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي.

القصة الكاملة للقبض على نسناس المنوفية الهارب

في البداية، اعتقد الجميع أنه "قرد هارب"، لكن بعد فحص البلاغات ومتابعة الحيوان عن قرب، كشفت مصادر مسؤولة أن الحيوان في الحقيقة "نسناس"، وهو ما زاد من صعوبة التعامل معه بسبب سرعته الكبيرة وخفة حركته.

غرفة عمليات وتحركات مكثفة

مع الساعات الأولى للواقعة، رفعت الأجهزة التنفيذية بمدينة السادات درجة الاستعداد القصوى، وشُكلت غرفة عمليات لمتابعة التطورات لحظة بلحظة، بالتنسيق بين جهاز مدينة السادات، والإدارة البيطرية، وشرطة المرافق، والحماية المدنية، وقطاع الكهرباء.

ووضعت الجهات المختصة خطة للتحرك الفوري فور رصد النسناس أو تلقي أي بلاغات مؤكدة عن مكانه، مع متابعة تحركاته داخل المنطقة الأولى ومحاولة تضييق نطاق وجوده لتسهيل السيطرة عليه دون تعريض المواطنين أو الحيوان للأذى.

من شجرة لبلكونة.. ومحاولات تخدير فاشلة

مصادر بالطب البيطري أوضحت لمصراوي، أن النسناس كان يتحرك بسرعة شديدة بين الأشجار وأسطح المنازل والبلكونات، وهو ما جعل السيطرة عليه مهمة شديدة التعقيد.

وأضافت المصادر أن الفرق المختصة أطلقت نحو 7 إبر تخدير خلال محاولات الإمساك به، لكن جميعها لم تحقق النتيجة المطلوبة بسبب حركته المفاجئة وقفزاته السريعة، حيث كان يختفي بمجرد اقتراب الفرق منه.

وخلال أيام المطاردة، تابعت فرق الطب البيطري تحركاته لحظة بلحظة، مع استخدام أساليب استدراج مختلفة أملاً في السيطرة عليه بشكل آمن، وسط مطالبات من الأهالي بسرعة إنهاء الأزمة خوفًا من اقترابه من الأطفال أو المنازل.

استنفار في المنطقة الأولى

وشهدت المنطقة الأولى بمدينة السادات حالة استنفار كبيرة طوال الأيام الماضية، خاصة بعد رصد النسناس أكثر من مرة وهو يتنقل أعلى الأشجار وبالقرب من نوافذ المواطنين.

وأكدت المصادر أن الأجهزة التنفيذية كانت تترقب أي تحركات جديدة للحيوان، مع جاهزية كاملة للتدخل الفوري بمجرد تحديد موقعه بدقة.

كما شاركت فرق الكهرباء والحماية المدنية في عمليات المتابعة، لتأمين المناطق التي يتحرك بها الحيوان ومنع وقوع أي مخاطر أثناء محاولة الإمساك به.

النهاية بعد 10 أيام

وبعد نحو 10 أيام كاملة من البحث والمطاردة، نجحت الإدارة البيطرية بمدينة السادات بالتعاون مع جهاز المدينة، وبتوجيهات اللواء الدكتور ماجد عبد الظاهر وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية، في السيطرة على النسناس والإمساك به أخيرًا.

وقاد فريق الضبط الدكتور حامد برهومة رئيس قسم الصحة والتفتيش بالإدارة البيطرية بالسادات، حيث جرى نقل الحيوان مباشرة إلى مستشفى كلية الطب البيطري بجامعة مدينة السادات.

إلى "فندق الحيوانات" بعد الكشف عليه

وأوضحت الجهات المختصة أن النسناس يعاني بعض الإصابات، لذلك خضع للكشف البيطري داخل المستشفى الجامعي، قبل إيداعه داخل "فندق الحيوانات الأليفة" التابع لمستشفى كلية الطب البيطري التعليمي بمدينة السادات، لضمان رعايته وتأمينه ومنع تكرار الواقعة مرة أخرى.

وانتهت رحلة النسناس التي شغلت أهالي مدينة السادات لأيام، بعد مطاردة طويلة تحولت إلى حديث الشارع والسوشيال ميديا في المنوفية.

