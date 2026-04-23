بعد فشل محاولات تخديره.. 6 جهات تطارد "نسناس المنوفية" الهارب بالسادات

كتب : أحمد الباهي

12:32 م 23/04/2026
    القرد يستقر أعلى إحدى الأشجار_1
    سيدة عجوز تهادى القرد طعام_3
    سيدة تحاول تهدئة القرد_2

كشفت مصادر مسؤولة عن تطورات جديدة في واقعة الحيوان الهارب بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث تبين أنه "نسناس" وليس قردًا كما تردد في البداية، وسط صعوبة كبيرة في السيطرة عليه بسبب سرعته وتحركاته المفاجئة.

جهود مكثفة للسيطرة

أكد مصدر مسؤول لموقع "مصراوي"، أن أعمال البحث لا تزال مستمرة منذ الساعات الأولى لليوم الخميس، ولم تتوقف حتى الآن، مع تكثيف الجهود من عدة جهات، تشمل الطب البيطري، وجهاز مدينة السادات، وشرطة المرافق، إلى جانب الاستعانة بقطاع الكهرباء والحماية المدنية.

محاولات تخدير فاشلة

أوضح مصدر بالطب البيطري، أنه جرى إطلاق نحو 7 إبر تخدير تجاه النسناس، إلا أنها لم تحقق الهدف المطلوب، نظرًا لحركته السريعة للغاية، وتنقله المستمر بين الأشجار والمباني، ما يصعّب من مهمة التعامل معه.

تحركات سريعة

يتنقل النسناس بسرعة كبيرة بين الأشجار والبلكونات داخل المنطقة، ما يجعله خارج السيطرة حتى الآن، رغم محاولات تتبعه وتضييق نطاق تحركاته من قبل الفرق المختصة.

خلفية الواقعة

بدأت الواقعة منذ أمس، بعد تلقي بلاغ بهروب الحيوان من إحدى الحدائق بمدينة السادات، حيث شوهد لأول مرة وهو يقفز بين الأشجار، قبل أن تتداول صور له أثناء تنقله بين نوافذ المنازل، ما أثار حالة من الجدل بين الأهالي.

استمرار المتابعة

تتواصل الجهود الميدانية بشكل مكثف حتى الآن، في محاولة للسيطرة على النسناس ونقله إلى مكان آمن، مع التأكيد على استمرار التعامل مع الموقف لحين إنهائه بالكامل.

نسناس قرد المنوفية السادات

