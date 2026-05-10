قبل وصولها للمستهلك.. ضبط طن لحوم مذبوحة خارج المجازر بالقليوبية (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

08:55 م 10/05/2026
    ضبط طن لحوم مذبوحة خارج المجازر (4)
    ضبط طن لحوم مذبوحة خارج المجازر (2)
    ضبط طن لحوم مذبوحة خارج المجازر (3)
    ضبط طن لحوم مذبوحة خارج المجازر (5)
    ضبط طن لحوم مذبوحة خارج المجازر (6)

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية حملة رقابية مكبرة بمدينة العبور، أسفرت عن ضبط طن من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر، داخل سلخانة غير مرخصة بأحد المزارع، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية بتكثيف الحملات التفتيشية على أماكن تداول وحفظ وبيع اللحوم والدواجن والأسماك.

لجنة رقابية موسعة ومشاركة جهات مختصة

قاد الحملة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، بمشاركة لجنة من المديرية، وبالتنسيق مع جهاز مدينة العبور الجديدة، وإدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وهيئة سلامة الغذاء فرع العبور، وشرطة التعمير.

اكتشاف سلخانة غير مرخصة داخل مزرعة

وخلال المرور على عدد من مزارع عرابي بمدينة العبور، تم اكتشاف سلخانة غير مرخصة داخل إحدى المزارع، وعُثر بداخلها على كميات من اللحوم البقرية ولحوم الماعز مذبوحة خارج المجازر الحكومية بإجمالي يقترب من طن.

التحفظ على المضبوطات وإحالة للنيابة

تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما جرى إحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ القرار المناسب بشأن المخالفات.

