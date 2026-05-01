لجأ أحد أصحاب المقاهي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إلى وسيلة لترشيد استهلاك الكهرباء من خلال فصل الإضاءة الخاصة بواجهة المقهى.

الاكتفاء بالإضاءة الداخلية داخل المقهى

وأكد إبراهيم رضوان، صاحب المقهى، لـ"مصراوي"، أنه يلتزم بتوجيهات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى الاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط خلال عرض المباراة.

قرار خلال متابعة مباراة القمة

وأضاف صاحب المقهى، أنه رغم زيادة الإقبال ومطالب بعض الرواد بزيادة الإضاءة، إلا أنه فضّل الالتزام بالإجراءات والاكتفاء بالإضاءة الداخلية.

التزام مجتمعي من أصحاب الأنشطة

وأشار صاحب المقهى إلى أن هذا القرار يأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية، والتعاون مع جهود الدولة في ترشيد الطاقة.

وتقام اليوم الجمعة مباراة القمة رقم 132 بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).