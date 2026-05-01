ترشيدًا للكهرباء.. مقهى بكفر الشيخ يفصل إنارة الواجهة أثناء مباراة القمة (صور)

كتب : إسلام عمار

09:58 م 01/05/2026
    رواد يشاهدون المباراة بعد فصل كهرباء واجهة المقهى
    خلال مشاهدة المباراة وسط حالة من ترشيد الكهرباء
    مشاهدة المباراة وسط ترشيد الكهرباء
    ترشيد كهرباء خلال سيرزالمباراة
    مشاهدة المباراة مع فصل الكهرباء عن واجهة المقهى

لجأ أحد أصحاب المقاهي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إلى وسيلة لترشيد استهلاك الكهرباء من خلال فصل الإضاءة الخاصة بواجهة المقهى.

وأكد إبراهيم رضوان، صاحب المقهى، لـ"مصراوي"، أنه يلتزم بتوجيهات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى الاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط خلال عرض المباراة.

وأضاف صاحب المقهى، أنه رغم زيادة الإقبال ومطالب بعض الرواد بزيادة الإضاءة، إلا أنه فضّل الالتزام بالإجراءات والاكتفاء بالإضاءة الداخلية.

وأشار صاحب المقهى إلى أن هذا القرار يأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية، والتعاون مع جهود الدولة في ترشيد الطاقة.
وتقام اليوم الجمعة مباراة القمة رقم 132 بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

كيف سيتم تحديد النفقة من دخل غير ثابت؟ وكيل تشريعية النواب يجيب (فيديو)
بن شرقي خرافي.. إحصائيات اللاعبين في مباراة الأهلي والزمالك (رقمي)
بعد إعلان البيت الأبيض.. متى أنهى ترامب حرب إيران؟ ولماذا؟
"السقف وقع عليهم".. إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية (صور)
توفيق عكاشة: إيران قتلت من المسلمين ما يعادل سكان إسرائيل
