إعلان

عمرو أديب: أي حاجة في الدنيا قابلة للتغيير ما عدا حظ الأهلي في مباراة القمة

كتب : حسن مرسي

10:24 م 01/05/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك هي الشيء الوحيد غير القابل للتغيير في الدنيا، منتقدا فوز الأهلي وتحقيقه أهدافا من كرات مرتدة، معقبًا: "شيء في قلبي يحترق.. أنا مركب دعامة في القلب يا عالم، ما أشبه اليوم بالبارحة واللي قبلها".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأهلي قرر فجأة أن يكون فريق بطولات ويعمل كل شيء دون إنسانية أو عدالة.

وتابع: "مفيش جديد.. هيا نفس الغلاسة والنكد والهم .. أي حاجة في الدنيا قابلة للتغيير ما عدا مباراة القمة، الأهلي فجأة قرر يبقى فريق بطولات ويعمل كل الأشياء بلا إنسانية أو عدالة، الأهلي كسب برجلين الزمالك".

وأشار عمرو أديب المعروف بانتمائه للزمالك إلى أن فوز الأهلي جاء نتيجة حظ، مستغربا تسجيل فريقين هدفين من كرتين ارتدتا من دفاع الزمالك، "كل اللي عمله الأهلي في الدوري الموسم ده من بدايته إنه قرر يلعب ماتش النهاردة كويس، إيه الحظ ده؟.. هو فيه فرقة بتجيب هدفين من كورتين راجعين من دفاع الزمالك".

وتابع مقدم "الحكاية" أن تنكيد الأهلي عليه أصبح مزاجًا عامًا، معبرا عن قلقه من أن يفقد الزمالك وبيراميدز الدوري لصالح الأهلي.

وشدد عمرو أديب على أن "مباراة النهاردة كانت غير منطقية، فيه فريق بيضيع 8 ضربات جزاء من 15 في الدوري"، مؤكدا أن "الأهلي هيفضل طول عمره يكسب الدوري عشان الفرق التانية أضعف مش لأنه فريق عظيم".

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. ترامب يبلغ الكونجرس بانتهاء حرب إيران