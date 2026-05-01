انتقد الإعلامي عمرو أديب، نظام الطيبات الذي كان يروج له الراحل الدكتور ضياء العوضي، مناشدا وزارة الصحة بالتدخل لوقف انتشار هذه الأفكار.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أنا بهيب بالسلطات الطبية في مصر إنها تطلع تقول لنا النهاردة، في ناس وقفت الدواء وأسماء معروفة تروج لهذا الأمر".

وأضاف مقدم "الحكاية"، أنه لا يتحدث عن تفاصيل الفراخ والبيض والهرمونات، بل يتحدث عن خطر وقف المرضى لأدوية السكر والضغط والكوليسترول.

وقال أديب: "نقابة الأطباء لما شطبته ده معناه إنه بيقول حاجة خطيرة، فجت نقابة الأطباء قالت الراجل ده يتشطب، نريد أن يفهم الناس إن دواء السكر لسه موجود".

وهاجم عمرو أديب محاولات الترويج لوقف جلسات العلاج الكيماوي لمرضى السرطان، مؤكدا أن أقرب الناس إليه خضعوا لهذا العلاج.

وأكد أنه لا يملك أي مصالح مع شركات الأدوية، لكنه يرفض ترك الأمور تمر دون كشف الصح من الغلط. قال: "أنا شغلتي أتوقف وأحقق وأكشف وأرى وأقول الصح من الغلط".