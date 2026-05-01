بعد 45 يوماً.. مستشفى العدوة ينقذ طفلاً وُلد قبل أوانه وعانى من فشل تنفسي حاد

كتب : جمال محمد

01:54 م 01/05/2026

الطفل ريان وأسرته

تمكن فريق الحضانات ووحدة حديثي الولادة مستشفى العدوة المركزى فى محافظة المنيا، من إنقاذ حياة الطفل المبتسر "ريان"، الذي وُلد قبل موعده في حالة صحية حرجة للغاية، إذ عانى من صعوبة شديدة في التنفس من الدرجة الرابعة، إلى جانب نقص ملحوظ في الوزن.

45 يوماً من الرعاية الفائقة

وأعلن المستشفى أن الطفل خضع لرعاية طبية مكثفة استمرت لمدة 45 يوماً داخل الحضانة، شهدت متابعة دقيقة لحالته الصحية على مدار الساعة، تخللتها فترة حرجة ظل خلالها على جهاز التنفس الصناعي لمدة 21 يوماً، وسط تحديات طبية معقدة تعامل معها الفريق الطبي بكفاءة عالية.

تعافٍ كامل وعودة للحياة

وبفضل الجهود المتواصلة، تماثل "ريان" للشفاء التام، واستقرت حالته الصحية بشكل كامل، ليغادر المستشفى في حالة جيدة جداً، عائداً إلى حضن أسرته، في مشهد يجسد انتصار الإرادة والعلم على المرض.

إشادة بدور الكوادر الطبية

من جانبها، أعربت إدارة مستشفى العدوة المركزي عن فخرها واعتزازها بكفاءة الطاقم الطبي والتمريضي، مؤكدة استمرار تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية، خاصة للأطفال المبتسرين، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية بالمحافظة ويؤكد قدرتها على التعامل مع أدق الحالات وأكثرها تعقيدًا.

فريق طبي على قدر المسؤولية

وضم الفريق الطبي الذي أشرف على الحالة نخبة من استشاريي وأطباء الحضانة، إلى جانب الصيدلي الإكلينيكي وفريق تمريض متميز، عملوا بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل رعاية ممكنة للطفل حتى تعافيه.

