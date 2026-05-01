بإشعارات مزورة.. سقوط شقيقتين نصبتا على بائعي الهواتف ببورسعيد

كتب : علاء عمران

03:52 م 01/05/2026

المتهمتان

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شقيقتين تخصصتا في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال تنفيذ وقائع احتيالية استهدفت بائعي الهواتف المحمولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة بورسعيد.

تحريات الأموال العامة تكشف أسلوب الاحتيال المنظم

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام شقيقتين، لهما معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين من خلال التواصل مع بائعي الهواتف المحمولة المعروضة للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إشعارات بنكية مزيفة للإيقاع بضحايا الهواتف

وكشفت التحريات أن المتهمتين كانتا تتفقان مع الضحايا على شراء الأجهزة، ثم ترسلان إليهم إشعارات مزورة تفيد بتحويل مبالغ مالية منسوبة لعدد من البنوك، لإيهامهم بسداد قيمة الهواتف، قبل الاستيلاء عليها وبيعها لاحقًا لآخرين حسني النية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين بدائرة قسم شرطة الضواحي بمحافظة بورسعيد، وعُثر بحوزتهما على 4 هواتف محمولة، ومشغولات ذهبية، وجهاز حاسب آلي "لاب توب".

وبفحص الجهاز المضبوط، تبين احتواؤه على إشعارات تحويل مالية مصطنعة منسوبة لعدد من البنوك، إلى جانب برامج تعديل صور تستخدم في إعداد الإشعارات المزورة.

وبمواجهة المتهمتين، أقرتا بارتكاب الواقعة وممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، كما اعترفتا بارتكاب 5 وقائع احتيال بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

نصب وزارة الداخلية بورسعيد

