إعلان

اعرف مواعيد الغسيل.. خطة شاملة لتنظيف شبكات المياه بالمنوفية خلال مايو

كتب : أحمد الباهي

12:29 م 01/05/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خطة فرع الشهداء
  • عرض 10 صورة
    خطة فرع الباجور
  • عرض 10 صورة
    خطة فرع أشمون
  • عرض 10 صورة
    خطة فرع السادات
  • عرض 10 صورة
    خطة فرع بركة السبع
  • عرض 10 صورة
    خطة فرع منوف وسرس
  • عرض 10 صورة
    خطة فرع تلا
  • عرض 10 صورة
    خطة فرع قويسنا
  • عرض 10 صورة
    خطة فرع شبين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية خطة غسيل شبكات المياه بجميع مناطق المحافظة خلال شهر مايو 2026، ضمن جدول الغسيل الدوري، بهدف الحفاظ على جودة المياه المقدمة للمواطنين.

أوضح المهندس رشدي السيد عمر، رئيس الشركة، أن العمل يسير وفق تنسيق كامل بين فروع الشركة والوحدات المحلية، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال الغسيل والتطهير، والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

تحذيرات مهمة للمواطنين

ناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الغسيل، وعدم استخدامها حتى في حال توافرها بالشبكة، لتجنب أي تأثيرات ناتجة عن أعمال التطهير.

ماذا يحدث بعد الغسيل؟

أشارت الشركة إلى احتمال ظهور عكارة أو رواسب بالمياه بعد الانتهاء، ونصحت بتشغيل المياه لفترة قصيرة حتى تعود لطبيعتها.

طرق التواصل والشكاوى

أتاحت الشركة الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي، إلى جانب رقم واتساب 01220906668، لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بجودة المياه.

تنفيذًا لتوجيهات المحافظ

تأتي هذه الخطة في إطار توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بالاستمرار في أعمال الصيانة الدورية لشبكات المياه، لضمان تقديم خدمة آمنة بجودة عالية.

شركة مياه الشرب المنوفية اللواء عمرو الغريب

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

