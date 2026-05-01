أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية خطة غسيل شبكات المياه بجميع مناطق المحافظة خلال شهر مايو 2026، ضمن جدول الغسيل الدوري، بهدف الحفاظ على جودة المياه المقدمة للمواطنين.

أوضح المهندس رشدي السيد عمر، رئيس الشركة، أن العمل يسير وفق تنسيق كامل بين فروع الشركة والوحدات المحلية، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال الغسيل والتطهير، والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

تحذيرات مهمة للمواطنين

ناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الغسيل، وعدم استخدامها حتى في حال توافرها بالشبكة، لتجنب أي تأثيرات ناتجة عن أعمال التطهير.

ماذا يحدث بعد الغسيل؟

أشارت الشركة إلى احتمال ظهور عكارة أو رواسب بالمياه بعد الانتهاء، ونصحت بتشغيل المياه لفترة قصيرة حتى تعود لطبيعتها.

طرق التواصل والشكاوى

أتاحت الشركة الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي، إلى جانب رقم واتساب 01220906668، لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بجودة المياه.

تنفيذًا لتوجيهات المحافظ

تأتي هذه الخطة في إطار توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بالاستمرار في أعمال الصيانة الدورية لشبكات المياه، لضمان تقديم خدمة آمنة بجودة عالية.