أحبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين، و عبير العقبي، وكيل المديرية، من محاولة محكمة لتهريب كميات كبيرة من القمح المحلي كانت في طريقها إلى محافظة القاهرة.

تفاصيل واقعة الضبط

أوضح المهندس ، عبد الحفيظ، أن الحملات الرقابية المكثفة للمديرية تمكنت من رصد وتتبع سيارتين "نصف نقل" أثناء محاولتهما الخروج من نطاق المحافظة باتجاه العاصمة دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة لنقل الأقماح المحلية.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط سيارتين الأولى، كانت تحمل 9 أطنان من القمح المحلي المحملة دون تصريح نقل أما السيارة الثانية: والتى كانت تحمل 6 أطنان من القمح، والتي لجأ صاحبها إلى حيلة مبتكرة لتضليل رجال الرقابة التموينية، حيث قام بتغطية شحنة القمح بـ 2.5 طن من الشعير والذرة الرفيعة لإخفائها عن الأعين والظهور بمظهر شحنة أعلاف عادية.

تضليل الأجهزة الرقابية

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن استخدام "الغطاء التمويهي" من الشعير والذرة يعكس محاولات المهربين المستمرة للتحايل على القانون والالتفاف على القرارات المنظمة لتداول القمح المحلي، مشدداً على أن يقظة مفتشي التموين كانت بالمرصاد لهذه المحاولة.

جرى التحفظ على كميات القمح والذرة والشعير المضبوطة.

حجز السيارات المستخدمة في واقعة التهريب، وأخطرت نيابة مركز طامية والتى تتولى التحقيق.