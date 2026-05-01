توريد 57 ألف طن قمح لصوامع سوهاج ورفض ألف طن غير مطابق للمواصفات

كتب : عمار عبدالواحد

12:50 م 01/05/2026
    تفريغ حمولة السيارة
    شاحنات القمح
    لحظة أخذ العينات
    موظفي فرز واستلام القمح

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، استمرار وانتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي بجميع صوامع وشون المحافظة خلال موسم 2026، مؤكدًا أن إجمالي الكميات الموردة منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الجاري بلغ 57 ألفًا و744 طنًا و748 كيلوجرامًا.

وأوضح المحافظ أن لجان الفحص الفني تواصل أعمالها بمختلف مواقع الاستلام، وسط رقابة مشددة لضمان مطابقة الأقماح للمواصفات الفنية المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات أسفرت عن رفض أكثر من ألف طن لعدم استيفائها الاشتراطات المطلوبة، حفاظًا على جودة المخزون الاستراتيجي للدولة.

15 موقعًا تخزينيًا لاستقبال المحصول

وأكد "راشد" أن المحافظة انتهت من تجهيز 15 موقعًا تخزينيًا لاستقبال محصول القمح، في إطار الاستعداد لاستيعاب إنتاج المساحات المنزرعة التي تبلغ 199 ألف فدان على مستوى مراكز المحافظة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة سير أعمال الحصاد والتوريد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انتظام المنظومة وتحقيق المستهدفات القومية.

تسهيلات للمزارعين وصرف المستحقات

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة تقديم جميع التسهيلات للمزارعين والموردين، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجههم خلال عملية التوريد، مع سرعة صرف المستحقات المالية وفق الأسعار الرسمية المعلنة.
ولفت إلى أن سعر توريد الأردب يصل إلى 2500 جنيه لدرجة نظافة 23.5، بما يمثل حافزًا قويًا للمزارعين على زيادة معدلات التوريد، ودعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

