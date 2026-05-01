وجّه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تزامنًا مع انطلاق أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، اعتبارًا من السبت 2 مايو وحتى 17 يوليو 2026، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

تنسيق كامل لتنفيذ مستهدفات الموجة

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية، لضمان تنفيذ مستهدفات الموجة الجديدة بكل حسم، مشددًا على التعامل الفوري مع جميع أشكال التعديات على أراضي الدولة أو الرقعة الزراعية أو المتغيرات المكانية غير القانونية، دون تهاون.

تفعيل غرف العمليات والمتابعة المستمرة

وأشار المحافظ إلى تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بجميع المراكز والأحياء والوحدات المحلية، وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تنفيذ الإزالات على مدار الساعة، ورصد أي محاولات تعدٍ جديدة والتعامل معها في مهدها، منعًا لعودة التعديات مرة أخرى.

إجراءات قانونية رادعة للمخالفين

وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة ستتعامل بكل قوة وحزم مع المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي تعديات جديدة، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة واجب وطني، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.

دعوة لتقنين الأوضاع

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات القانونية التي أقرتها الدولة، لتجنب الإزالة، مؤكدًا أن الدولة جادة في استرداد حقوقها، وفي الوقت نفسه حريصة على دعم المواطنين الجادين في تسوية أوضاعهم وفقًا للقانون.

استكمال جهود فرض هيبة الدولة

وأوضح المحافظ أن الموجة الـ29 تأتي استكمالًا للجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة للحفاظ على أراضيها الزراعية وأملاكها العامة، مشيرًا إلى أن النجاحات المحققة في الموجات السابقة تمثل خطوة مهمة نحو فرض هيبة الدولة وتحقيق الانضباط على أرض الواقع.