مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في مواجهة مسلحة مع الشرطة بطوخ

كتب : أسامة علاء الدين

11:03 م 09/04/2026

الشرطة المصرية

داهمت مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية وكرًا لتجارة المواد المخدرة بقرية الكلايلة، اليوم الخميس، في ضربة أمنية استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، ما أسفر عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات.

كانت معلومات وتحريات قد وردت إلى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث المديرية، أكدت قيام عنصر إجرامي يُدعى “سمبل” باتخاذ قرية الكلايلة مسرحًا لممارسة نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وبث الذعر بين الأهالي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين محكم لمداهمة المتهم، وبمجرد اقتراب القوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، فتعاملت معه الشرطة على الفور، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وأسفرت المداهمة عن ضبط بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وفردين خرطوش محلي الصنع، بالإضافة إلى كمية من المواد المخدرة المتنوعة كانت بحوزته داخل البؤرة الإجرامية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
منح نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" تقديرًا لإسهاماته الدولية (محدث)
"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل
بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)
ثالث سبب للوفاة في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل
