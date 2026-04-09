داهمت مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية وكرًا لتجارة المواد المخدرة بقرية الكلايلة، اليوم الخميس، في ضربة أمنية استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، ما أسفر عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات.

معلومات وتحريات دقيقة

كانت معلومات وتحريات قد وردت إلى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث المديرية، أكدت قيام عنصر إجرامي يُدعى “سمبل” باتخاذ قرية الكلايلة مسرحًا لممارسة نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وبث الذعر بين الأهالي.

إطلاق نار ومصرع المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين محكم لمداهمة المتهم، وبمجرد اقتراب القوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، فتعاملت معه الشرطة على الفور، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

ضبط أسلحة ومخدرات

وأسفرت المداهمة عن ضبط بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وفردين خرطوش محلي الصنع، بالإضافة إلى كمية من المواد المخدرة المتنوعة كانت بحوزته داخل البؤرة الإجرامية.

إجراءات قانونية وتحقيقات

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.