استهلت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، جولتها بتفقد عدد من المراكز شملت "وادي القمر، كرموز، الدخيلة، والنصر"، للوقوف ميدانيًا على مدى تطبيق معايير ترشيد استهلاك الكهرباء.

كما تابعت مستوى الانضباط الإداري وانتظام سير العمل والخدمات المقدمة للأعضاء والمواطنين، مشددة على أن كفاءة الأداء تبدأ من الاستخدام الأمثل لمقدرات الدولة.

استنفار الرقابة في 19 مركزًا

وفي توقيت متزامن، انتشرت لجان المتابعة الميدانية التابعة للمديرية لتغطي 19 مركز شباب على مدار اليوم، شملت مناطق (أبو تلات، العلا، برج العرب الجديد والقديم، العبور، القرية 15، والناصرية) وصولًا إلى مناطق (العامرية، الشلالات، الحرية، وأبو قير).

واستهدفت اللجان التأكد من غلق الإضاءة غير الضرورية والالتزام بالتعليمات المنظمة لتوفير الطاقة داخل الملاعب والمباني الإدارية.

كفاءة الأداء والمسؤولية الوطنية

أكدت الدكتورة صفاء الشريف أن الالتزام بخطة ترشيد الطاقة يمثل واجبًا وطنيًا وإداريًا، مشيرة إلى أهمية الوعي في إدارة المنشآت الرياضية.

وأضافت الدكتورة صفاء أن المديرية تسعى من خلال هذه الجولات إلى رفع كفاءة استخدام الموارد دون التأثير على جودة النشاط الرياضي والشبابي المقدم للأعضاء والمترددين.

وأوضحت أن هذه التحركات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بهدف تعزيز الرقابة وضمان استدامة الموارد، بما يحقق أهداف الدولة في ترسيخ قيم الانضباط والترشيد داخل جميع الهيئات التابعة للمحافظة.