أجرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حركة تغييرات موسعة في مديري الإدارات التعليمية، في إطار جهودها لتطوير منظومة العمل الإداري وتعزيز كفاءة القيادات التعليمية، وأعدت مذكرة للعرض على الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بشأن إعادة تنظيم وتوزيع مديري الإدارات على مستوى المحافظة.

أهداف التكليفات المؤقتة

وجاءت التكليفات بهدف سد العجز في بعض الإدارات التعليمية وضمان انتظام سير العملية التعليمية بكافة المراكز، مع الاستفادة القصوى من الخبرات المتاحة داخل المديرية، ووفقًا للقوانين المنظمة للعمل بالإدارة المحلية والتعليم.

تفاصيل الحركة وقياداتها

وشملت الحركة سعد محمود عبدالعزيز حسن مديرًا لإدارة بنها، وأيمن محمد محمود أبو زيد مديرًا لإدارة كفر شكر، وخالد عطا الجارحي محمد ميهوب مديرًا لإدارة طوخ، وأمينة فاروق محمود مديرًا لإدارة قها، وحسام الدين سعيد مديرًا لإدارة قليوب، وخالد محمد أحمد أبو … مديرًا لإدارة شرق شبرا، وهاني أحمد سليمان داود مديرًا لإدارة غرب شبرا، ومروة فتحي عبدالعليم محمد مديرًا لإدارة القناطر الخيرية، وهاني محمد فتح الباب مديرًا لإدارة شبين القناطر، وأحمد زكي توفيق إبراهيم مديرًا لإدارة الخانكة، ومحمد شادي سلامة جرجي مديرًا لإدارة الخصوص، ويحيى ميخائيل بسيوني الملطاوي مديرًا لإدارة العبور.

تركيز على تطوير الأداء وتحسين الخدمات

وأكدت المديرية، أن هذه التكليفات مؤقتة لمدة عام أو لحين شغل الوظائف بالطرق القانونية، مشددة على استمرار جهودها في اختيار القيادات القادرة على تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، وضمان انتظام العمل داخل جميع الإدارات التعليمية.