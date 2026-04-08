بالأسماء.. تعليم القليوبية تُعلن حركة تغييرات لمديري الإدارات

كتب : أسامة علاء الدين

06:51 م 08/04/2026

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

أجرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حركة تغييرات موسعة في مديري الإدارات التعليمية، في إطار جهودها لتطوير منظومة العمل الإداري وتعزيز كفاءة القيادات التعليمية، وأعدت مذكرة للعرض على الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بشأن إعادة تنظيم وتوزيع مديري الإدارات على مستوى المحافظة.

أهداف التكليفات المؤقتة

وجاءت التكليفات بهدف سد العجز في بعض الإدارات التعليمية وضمان انتظام سير العملية التعليمية بكافة المراكز، مع الاستفادة القصوى من الخبرات المتاحة داخل المديرية، ووفقًا للقوانين المنظمة للعمل بالإدارة المحلية والتعليم.

تفاصيل الحركة وقياداتها

وشملت الحركة سعد محمود عبدالعزيز حسن مديرًا لإدارة بنها، وأيمن محمد محمود أبو زيد مديرًا لإدارة كفر شكر، وخالد عطا الجارحي محمد ميهوب مديرًا لإدارة طوخ، وأمينة فاروق محمود مديرًا لإدارة قها، وحسام الدين سعيد مديرًا لإدارة قليوب، وخالد محمد أحمد أبو … مديرًا لإدارة شرق شبرا، وهاني أحمد سليمان داود مديرًا لإدارة غرب شبرا، ومروة فتحي عبدالعليم محمد مديرًا لإدارة القناطر الخيرية، وهاني محمد فتح الباب مديرًا لإدارة شبين القناطر، وأحمد زكي توفيق إبراهيم مديرًا لإدارة الخانكة، ومحمد شادي سلامة جرجي مديرًا لإدارة الخصوص، ويحيى ميخائيل بسيوني الملطاوي مديرًا لإدارة العبور.

تركيز على تطوير الأداء وتحسين الخدمات

وأكدت المديرية، أن هذه التكليفات مؤقتة لمدة عام أو لحين شغل الوظائف بالطرق القانونية، مشددة على استمرار جهودها في اختيار القيادات القادرة على تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، وضمان انتظام العمل داخل جميع الإدارات التعليمية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"خطر".. د. محمود محيي الدين: أتمنى على الوزراء ألا يوقعوا مذكرات تفاهم
مصراوى TV

"خطر".. د. محمود محيي الدين: أتمنى على الوزراء ألا يوقعوا مذكرات تفاهم
مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
رياضة محلية

مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
أول تعليق لشيخ الأزهر على وقف الحرب بين أمريكا وإيران
أخبار مصر

أول تعليق لشيخ الأزهر على وقف الحرب بين أمريكا وإيران

إيران: لا تهدئة دون لبنان واتفاق "العشر نقاط" هو السبيل الوحيد لوقف الحرب
شئون عربية و دولية

إيران: لا تهدئة دون لبنان واتفاق "العشر نقاط" هو السبيل الوحيد لوقف الحرب
حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
زووم

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد

أخبار

المزيد

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران