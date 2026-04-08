انهيار أجزاء من عقار بمنطقة ميامي في الإسكندرية (صور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

04:12 م 08/04/2026

انهارت أجزاء من عقار قديم بمنطقة ميامي على طريق الكورنيش شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من العقار رقم 590 الواقع بجوار مسجد الفتح المبين، عند تقاطع طريق الكورنيش مع شارع قائد الأسراب بمنطقة ميامي نطاق قسم شرطة المنتزه أول.


وانتقلت القوات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردونًا أمنيًا حول العقار لحماية المارة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير الحركة المرورية في المنطقة لضمان عدم حدوث أي اختناقات بطريق الكورنيش.

خالٍ من السكان وصادر له قرار هدم

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار مكوّن من طابق أرضي و6 طوابق علوية، وأكدت المعاينة أن المبنى خاليًا تماماً من السكان. كما تبين أن العقار صادر له قرار هدم سابق حتى سطح الأرض، مما يفسر الحالة الإنشائية المتردية التي أدت إلى سقوط أجزاء منه.


تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

