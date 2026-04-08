تواصل مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء أعمال المتابعة الميدانية للمزارع، بالتزامن مع انطلاق موسم حصاد القمح في مختلف المدن، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء إسماعيل كمال.

مرور ميداني لدعم المزارعين

وقال أبو القاسم محمود، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن القوافل الزراعية الإرشادية تكثف المرور على المزارع لمتابعة أعمال حصاد محصولي القمح والشعير، وإجراء التقديرات اللازمة، بمشاركة مهندسين مختصين، إلى جانب تقديم الإرشادات الفنية للمزارعين للحفاظ على جودة المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية.

زيادة ملحوظة في الإنتاجية

وأوضح أن إنتاجية الفدان تشهد تحسنًا مستمرًا عامًا بعد آخر، نتيجة زيادة خبرة المزارعين، وتوفير أنواع تقاوي ملائمة لطبيعة التربة والمناخ ودرجة ملوحة المياه، فضلًا عن التوسع في القوافل الزراعية التي تتابع المحصول منذ الزراعة وحتى الحصاد.

خريطة المساحات المنزرعة

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغ 435 فدانًا، موزعة بواقع 382 فدانًا بمدينة طور سيناء، و50 فدانًا بمدينة رأس سدر، و3 أفدنة بمدينة نويبع، فيما بلغت المساحة المزروعة بالشعير نحو 320 فدانًا.

توريد القمح وتحديد الجودة

وأكد أنه من المقرر توريد محصول القمح إلى مطحن الطارق بمدينة طور سيناء، حيث تتولى لجنة مشتركة من مديرية الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء استلام المحصول، وتحديد درجة جودته وتسعيره وفقًا لنسبة النقاء.