لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثالث، اليوم الأربعاء، إثر تصادم شاحنتي نقل ثقيل على طريق الداخلة – شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، في حادثة مرورية مأساوية تبرز مخاطر هذا المحور الصحراوي الحيوي.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوصول جثتين ومصاب إلى مستشفى الداخلة العام، بعد وقوع التصادم بين الشاحنتين. ووفق المعلومات الأولية، أسفر الحادث عن وفاة كل من: أحمد السعيد السيد، 37 عامًا، ومحمود مسعد فوزي، 22 عامًا، وإصابة يوسف محمد السيد، 18 عامًا، وجميعهم من أبناء محافظة الدقهلية.

نقل الضحايا إلى المستشفى

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا والمصاب إلى المستشفى، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف أسباب وملابسات الحادث المروري.