مصرع شخصين وإصابة ثالث في تصادم شاحنتين بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

02:01 م 08/04/2026

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثالث، اليوم الأربعاء، إثر تصادم شاحنتي نقل ثقيل على طريق الداخلة – شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، في حادثة مرورية مأساوية تبرز مخاطر هذا المحور الصحراوي الحيوي.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوصول جثتين ومصاب إلى مستشفى الداخلة العام، بعد وقوع التصادم بين الشاحنتين. ووفق المعلومات الأولية، أسفر الحادث عن وفاة كل من: أحمد السعيد السيد، 37 عامًا، ومحمود مسعد فوزي، 22 عامًا، وإصابة يوسف محمد السيد، 18 عامًا، وجميعهم من أبناء محافظة الدقهلية.

نقل الضحايا إلى المستشفى

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا والمصاب إلى المستشفى، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف أسباب وملابسات الحادث المروري.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو.. البنك المركزي يكشف أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني
أخبار مصر

فيديو.. البنك المركزي يكشف أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني

نووي الأعماق والعقوبات.. ترامب يكشف عن كواليس جديدة لاتفاقه مع إيران
شئون عربية و دولية

نووي الأعماق والعقوبات.. ترامب يكشف عن كواليس جديدة لاتفاقه مع إيران
موعد ومكان جنازة وعزاء الشاعر الراحل هاني الصغير
زووم

موعد ومكان جنازة وعزاء الشاعر الراحل هاني الصغير
رسميا.. مصلحة سك العملة تخطط لطرح عملة معدنية فئة الـ 2 جنيه وإعادة تحديث
أخبار البنوك

رسميا.. مصلحة سك العملة تخطط لطرح عملة معدنية فئة الـ 2 جنيه وإعادة تحديث
د. محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟
مصراوى TV

د. محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟

أخبار

المزيد

بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران