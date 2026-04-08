شهدت محافظة المنيا، صباح اليوم الأربعاء، حادث انقلاب أتوبيس كان يقل عددًا من الطلاب الجامعيين، أثناء سيره على الطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين مستقليه.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس يقل طلابًا من أحد المعاهد بمدينة المنيا الجديدة، أثناء عودتهم من محافظة دمياط، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

18 مصابًا بين الطلاب

وبالفحص، تبين إصابة 18 طالبًا من معهد نظم ومعلومات فرع المنيا، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، نتيجة الحادث.

نقل المصابين وتقديم الرعاية

جرى نقل 11 مصابًا إلى مستشفى الصدر بالمنيا لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما أصيب 7 آخرون بإصابات طفيفة ولم تستدعِ حالتهم النقل إلى المستشفى.

إجراءات قانونية

تحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.