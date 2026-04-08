تابع المهندس عمرو لاشين نتائج جهود مبادرة "توعية – تطعيم – تعقيم الكلاب الحرة"، التي تنفذها مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور جمعه مكى، بهدف تعزيز جهود الوقاية والرعاية البيطرية بالمحافظة، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق "مصر خالية من السعار 2030".

التوعية والتثقيف

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تنفيذ 153 ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بمرض السعار وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التعامل الآمن مع الكلاب بشكل عام.

التطعيم والتدخل الميداني

وأشار الدكتور جمعه مكى إلى أنه تم التعامل مع 37 بلاغًا شمل شكاوى المواطنين لضمان سلامة المناطق السكنية، كما تم تطعيم 1234 كلبًا حرًا ضد السعار لحماية الإنسان والحيوان والحد من انتشار المرض.

استمرارية المبادرة

وأكد جمعة مكى، بناءً على تعليمات محافظ أسوان، استمرار تنفيذ هذه المبادرات للوصول إلى مجتمع أكثر أمانًا، وتحقيق مستويات متقدمة من الصحة العامة، وتوفير بيئة نظيفة ومستقرة تتوافق مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة، مع الحفاظ على التوازن بين حماية الإنسان والرفق بالحيوان.