أسوان تنفذ حملة واسعة لتطعيم وتعقيم الكلاب الحرة ضمن مبادرة مكافحة السعار

كتب : إيهاب عمران

01:01 م 08/04/2026
    تطعيم الكلاب ضد السعار
    تطيعم الكلاب فى أسوان

تابع المهندس عمرو لاشين نتائج جهود مبادرة "توعية – تطعيم – تعقيم الكلاب الحرة"، التي تنفذها مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور جمعه مكى، بهدف تعزيز جهود الوقاية والرعاية البيطرية بالمحافظة، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق "مصر خالية من السعار 2030".

التوعية والتثقيف

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تنفيذ 153 ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بمرض السعار وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التعامل الآمن مع الكلاب بشكل عام.

التطعيم والتدخل الميداني

وأشار الدكتور جمعه مكى إلى أنه تم التعامل مع 37 بلاغًا شمل شكاوى المواطنين لضمان سلامة المناطق السكنية، كما تم تطعيم 1234 كلبًا حرًا ضد السعار لحماية الإنسان والحيوان والحد من انتشار المرض.

استمرارية المبادرة

وأكد جمعة مكى، بناءً على تعليمات محافظ أسوان، استمرار تنفيذ هذه المبادرات للوصول إلى مجتمع أكثر أمانًا، وتحقيق مستويات متقدمة من الصحة العامة، وتوفير بيئة نظيفة ومستقرة تتوافق مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة، مع الحفاظ على التوازن بين حماية الإنسان والرفق بالحيوان.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
زووم

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
براكين وأعاصير وبحيرات قاتلة.. أخطر 5 أماكن في العالم
علاقات

براكين وأعاصير وبحيرات قاتلة.. أخطر 5 أماكن في العالم

سمير غطاس: إيران قد تندفع لـ"خيار الحسين" في حربها ضد أمريكا وإسرائيل
مصراوى TV

سمير غطاس: إيران قد تندفع لـ"خيار الحسين" في حربها ضد أمريكا وإسرائيل
بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. بدء عبور السفن من مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. بدء عبور السفن من مضيق هرمز
العثور على جثماني رجل ووالدته بالإسكندرية.. واتهام الابن بقتلهما
أخبار المحافظات

العثور على جثماني رجل ووالدته بالإسكندرية.. واتهام الابن بقتلهما

أخبار

المزيد

مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران