تفاصيل ضبط منصة غير مرخصة لتداول الذهب في المنصورة

كتب : رامي محمود

08:01 م 07/04/2026

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط موظفين داخل شركة شهيرة لتجارة الذهب بمدينة المنصورة بدعوى حصولهما على مبالغ مالية من المواطنين لاستثمارها في منصة لتداول الذهب غير مرخصة.

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ تقدم به "وائل إ.ا" ، ومقيم بمدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية، بتعرضه للنصب بعد قيامه بتسديد 6 ملايين جنيه إلى شركة لتجارة الذهب والادعاء بإدارة منصة لتجارة الذهب وتبين عدم حصولها على ترخيص وتعرضه للنصب.

انتقلت قوة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة إلى مقر الشركة بشارع السكة الجديدة بمدينة المنصورة، وضبط عاملين بالشركة وأجهزة حاسب آلي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

