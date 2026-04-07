بسبب حمام مغربي.. فتاة تتهم صاحبة مركز تجميل في المنصورة بصفعها واحتجازها

كتب : رامي محمود

02:24 م 07/04/2026
    فتاة تتهم صاحبة مركز تجميل
    فتاة تتهم صاحبة مركز تجميل

بدأت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، في التحقيق بمقطع فيديو متداول لفتاة تدعي تعرضها للصفع والاعتداء من قبل صاحبة مركز تجميل بمدينة المنصورة، بعد رفضها استكمال جلسة "حمام مغربي".

تفاصيل المقطع المتداول

وأظهر الفيديو الفتاة أثناء جلوسها داخل المركز، بينما كانت تستخدم هاتفها المحمول لتسجيل ما يحدث، لتتفاجأ بالاعتداء عليها واحتجازها، وفق ما ظهر في المشهد المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تحرك الأجهزة الأمنية

وكلف اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، قسم المساعدات الفنية بفحص المقطع، مع التنسيق مع قسمي شرطة أول وثاني المنصورة للتحري حول الواقعة، والوقوف على ملابساتها، وضبط الأطراف المتورطة، وتحديد موقع المركز المعني.

التحقيقات الجارية

تواصل الأجهزة الأمنية فحص الفيديو للتأكد من صحة ادعاءات الفتاة، والكشف عن أسباب وقوع المشاجرة، وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات أو اعتداءات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي طرف متورط.

