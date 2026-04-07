أعلن حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة، نجاح إجراء جراحة دقيقة في المخ والأعصاب لرضيعة حديثة الولادة تبلغ من العمر 4 أيام، كانت تعاني من قيلة نخاعية سحائية بالظهر، وذلك داخل مستشفى شربين المركزي.

خطوة مهمة نحو توطين التخصصات الدقيقة

وأكد وكيل الوزارة أن إجراء هذه الجراحة داخل مستشفى مركزي يُعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة، مشيرًا إلى أن توطين التخصصات الدقيقة داخل المستشفيات الحكومية يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، ويقلل الحاجة إلى الانتقال للمستشفيات الجامعية، خاصة في الحالات الحرجة وحديثي الولادة.

تفاصيل دقيقة للعملية الجراحية

من جانبه، أوضح إبراهيم محمد الطنطاوي، مدرس جراحة المخ والأعصاب بجامعة جامعة المنصورة، أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة بدقة عالية، حيث تم تخدير الطفلة كليًا ووضعها في وضعية مناسبة لإجراء الجراحة، مع تعقيم شامل لمنطقة التدخل.

وأشار إلى أنه جرى استكشاف القيلة العصبية وفصل الأنسجة العصبية عن الأنسجة المحيطة بعناية، ثم إعادة تشكيلها وإرجاعها إلى داخل القناة الشوكية، مع إحكام غلق طبقة الأم الجافية والتأكد من عدم وجود تسريب للسائل النخاعي، قبل إغلاق الجرح باستخدام خيوط جراحية ملائمة.

نجاح كامل دون مضاعفات

وأكد الفريق الطبي أن الطفلة خرجت من العملية دون أي تأثيرات سلبية على حركة الأطراف السفلية، والتي ظلت كما كانت قبل التدخل الجراحي، ما يعكس دقة الإجراء ونجاحه.

إشادة بالفريق الطبي ودعم مستمر

وأشاد وكيل وزارة الصحة بجهود الفريق الطبي، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة الكوادر الطبية في الدقهلية وقدرتها على التعامل مع الحالات المعقدة، مشددًا على استمرار دعم المستشفيات المركزية بالأطقم المتخصصة والتجهيزات الحديثة.

كما وجّه الشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي والتمريضي المشارك في العملية، الذي ضم نخبة من المتخصصين في التخدير وجراحة المخ والأعصاب، إلى جانب طاقم التمريض وفريق العمليات.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار خطة تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات التخصصات الدقيقة والرعاية الحرجة وحديثي الولادة.