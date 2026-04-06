بعد ضبط المتهمين.. كشف ملابسات حريق 4 سيارات في طهطا بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

10:17 م 06/04/2026

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بنشوب حريق في عدد من السيارات المتوقفة أمام أحد المنازل بمركز طهطا. على الفور، تحركت قوات الشرطة بقيادة المقدم أحمد العمدة، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة للمعاينة والتحقيق.

سبب الحريق

أظهرت التحريات قيام عدد من الأشخاص بإشعال النيران في 4 سيارات مجاورة لمنزلهم نتيجة خلافات سابقة مع ميكانيكي يقيم بجوارهم.
وأسفر الحريق عن تلفيات في السيارات، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ضبط المتهمين والأسلحة

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث مركز شرطة طهطا من القبض على المتهمين، وعُثر بحوزتهم على فرد خرطوش.
واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها، لتتولى النيابة العامة التحقيقات في الحادث.

الإجراءات القانونية

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين لتحديد العقوبة وفق القانون.

