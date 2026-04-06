أكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، تنفيذ خطة رقابية شاملة تستهدف إحكام الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية على جميع الهيئات الشبابية والرياضية بنطاق المحافظة، بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية الإدارية والمالية.

اجتماع موسع لوضع خارطة الطريق

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد، اليوم الإثنين، برئاسة وكيل الوزارة، وبحضور قيادات المديرية من وكلاء الشؤون المختلفة ومعاونيهم، ومديري العموم بالإدارات الفنية والرقابية، ومنها الشؤون المالية والحوكمة وشؤون المجالس والمنشآت، وذلك لوضع خطة متكاملة لتقييم الأداء الميداني خلال المرحلة المقبلة.

لجان تفتيش ومراجعة مالية وإدارية

وجهت وكيل الوزارة بتشكيل لجان متابعة وتفتيش مكثفة، برئاسة وكيل المديرية لشؤون الشباب، لمراجعة السجلات المالية والإدارية داخل الهيئات، والتأكد من الالتزام باللوائح المنظمة للعمل. كما شددت على إعداد تقارير تفصيلية تُعرض عليها مباشرة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

تحسين الخدمات وحسن إدارة الموارد

أوضحت أن الهدف من هذه المتابعة المستمرة هو ضبط الأداء داخل مراكز الشباب والأندية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للشباب والنشء.

تشديد على مواجهة المخالفات

أكدت وكيل الوزارة أن المديرية لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات، مشددة على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية خلال المرحلة الحالية، لضمان استدامة تطوير المنشآت وتحقيق أعلى درجات الانضباط والنزاهة داخل الهيئات الشبابية والرياضية.